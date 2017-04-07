НА ЯЗЫКЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Что такое профессионализм? Как Гиляровский стал «королем репортажа»? Можно ли взять интервью у фонарного столба? Вот такой профессиональный разговор состоялся на кафедре теории и истории журналистики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева. К своим будущим коллегам, слушателям подготовительного отделения, пришли профессионалы пера, члены Совета ветеранов журналистской организации Самарской области.

Эта встреча вылилась в горячий заинтересованный разговор. Эмоции перехлестывали через край с обеих сторон. Высказался каждый.

Молодежь взяла на вооружение крупицы опыта ветеранов газетных страниц, а профессионалы убедились, что растет достойная смена.

Обе стороны решили продолжать такие встречи и в будущем. Заведующая кафедрой теории и истории журналистики, кандидат филологических наук, доцент Наталья Захарченко и члены Совета ветеранов в ходе деловой дружеской беседы обсудили план дальнейшей совместной работы, который предусматривает мастер-классы ведущих представителей старшего поколения самарской журналистики, дружеские встречи ветеранов с молодежью за чашкой чая и откровенные разговоры о самой лучшей профессии на земле – журналистике.