ЖУРНАЛИСТЫ НЕ УХОДЯТ В ЗАПАС!

На днях Президент России подписал Указ о призыве на военную службу нового пополнения защитников Родины. В связи с этим активисты Совета ветеранов Самарской областной журналисткой организации встретились с сотрудниками отдела призыва Самарского областного военного комиссариата начальником отдела В.В.Акининым и его заместителем В.И.Бобровым.

Работники военного ведомства приветствовали готовность ветеранов журналистики внести свой вклад в дело военно-патриотического воспитания школьной и рабочей призывной молодежи. Договорились, что ветераны печати могут быть наиболее полезны при проведении тематических встреч «Профессия – Родину защищать!» и «Уроков мужества». Кстати, следует отметить, что среди ветеранов самарской журналистики немало офицеров запаса и в отставке, которые многие годы трудились в военной печати, и знают жизнь войск не понаслышке. Им есть, что рассказать молодежи.