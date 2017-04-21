Хорошо пишет тот, кто пишет

Близится завершение учебного года, и наши школьники спешат показать себе и всему миру, чему научились за семь месяцев занятий. Кто-то успел опубликовать 5-6 своих заметок в разных жанрах, для кого-то и одна публикация уже победа. Но главное не в количестве, и даже не в том, что кто-то пишет быстрее, кто-то долго и мучительно шлифует каждую фразу, одни уверены, что всё блестяще, а другие мучаются сомнениями. Главное, наши школьники поняли: чтобы хорошо писать, нужно писать. Опыт приходит к тому, кто работает.

Как меня приняли в поэты

Евгений Воронцов

Всё началось с того, что мои хорошие друзья показали мне пост в соцсети. Поэтическая Мастерская призывает «молодую кровь» — объявляет кастинг для поэтов. Друзья знали, что я пишу стихи, что мне нужно развитие и продвижение. Поэтическая Мастерская – объединение творческих людей Самары. Молодые авторы представляют публике концерты и поэтические вечера, оригинальные постановки. Но это не просто место, где ребята читают друг другу стихи. Это не просто образовательная площадка для молодых. Поэтическая Мастерская – это семья, дом, в котором тебя ждут как своего родного, если ты связан с ними одним интересом – поэзией. Так, 7 апреля на Ленинградской прошёл конкурс, где творческие люди показали оригинальные выступления. Я тоже выступил и, между прочим, оказался среди победителей – меня приняли в Поэтическую Мастерскую.

В объявлении о кастинге было сказано, что каждый должен подготовить два стихотворения: для чтения в тишине и под музыку. Я начал готовиться. Большую часть каникул я потратил на то, чтобы обмозговать идею, построить композицию, написать текст и сделать музыкальное сопровождение. Над последним я запарился больше всего: поставить музыку согласно развитию событий, с кульминацией, накалом обстановки и развязки, трудно.

Подошёл день X. В 5 вечера я отправился на кастинг. Волнение и страх хватали меня за горло: вдруг я не пройду? Но атмосфера, которой встретила меня Поэтическая Мастерская, изменила моё настроение. Мне стало так легко и так уютно, что я почувствовал прилив уверенности: сегодня мой день.

Коллектив молодых людей, не старше 25, кто стоит, а кто сидит. На стенах красивые фрески в стиле авангард, граффити. Луч уходящего солнышка рыжим светом окрашивает помещение. Совершенно незнакомые мне люди вдруг показались самыми родными, как будто я их давно знал.

Я опасался, что этот кастинг — большущая сцена с огромным «железным» занавесом на свободу поэтической мысли. Члены жюри – строго одетые дяденьки и тётеньки, выгоняющие за любое несоответствие их придуманным критериям. Но когда я почувствовал всю атмосферу настоящего поэтического вечера, айсберг в моей душе растаял.

Вышел первый участник. Нарядная девушка в чёрной шляпке лет 18 читает наизусть своё замысловатое в духе символизма стихотворение. Потом стихотворение под классическую музыку – тоже читает по памяти. Закончив своё выступление, она собрала в шляпу охапку аплодисментов и села на место. Признаться, мне снова стало не по себе, потому что я не учу свои стихи наизусть. В этот момент я в лихорадочном порыве захотел уйти. Подошёл к двум парням, которые тоже были участниками, сказал им: «Парни! Что мне делать? Я считаю свои стихи отстоем!» Их ответ меня согрел и вновь зарядил уверенностью: «Забей! Мы все так!»

Вышел следующий участник – Ярослав Зацепин, парень лет 20, с окрашенными в ярко-красный цвет волосами. Не стесняясь, он заявил, что не выучил свой текст, и будет читать с листа. Как ни странно, члены жюри совершенно спокойно отреагировали на это. Моё волнение спустилось на несколько этажей вниз. Молодой человек начал… читать рэп! Он зажёг толпу, заставил её рукоплескать. Он подогрел обстановку конкурса, а моё волнение взяло за руку страх и отправилось прочь. В этот момент я уже был готов зажечь на сцене.

Настал и мой черёд. Я прочёл свои стихотворения. Одно из них, с элементами юмора и рэпа, особенно понравилось публике. Я вызвал бурю аплодисментов. Многие даже вставали с мест. Думаю, бессмысленно говорить, что мне это нравилось. Мои стихи никогда еще не встречали такого восторга у толпы людей.

Другой участник, Данила Гребнев, запомнился всем своим театральным номером. Читал одно и то же стихотворение, но в разных ролях, по-разному начиная: «Что такое одиночество?». Мастерски входил в образы застенчивых школьников, малых непосед, строгих бизнесменов и даже женщин лёгкого поведения. До конца кастинга он не выходил из своей роли. Зал был взорван.

Также впечатлила молодая девушка Анастасия Антипина. Она поставила перед собой табуретки. Одна табуретка стояла на ножах, а другая вверх ножками. Эта инсталляция послужила ей обозначением сакрального смысла её строк, который под сопровождение цветомузыки вскарабкался по табуреткам прямо в сердца многих зрителей.

После перекура пришло время второй части кастинга. Члены жюри дали строчку одного из самых известных стихотворений Александра Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» и 15 минут на то, чтобы участники сочинили своё стихотворение на три четверостишия. Естественно, у кого оригинальнее, тот и молодец. Каждый показал композицию своих стихов, разную подачу и своеобразное актерское исполнение.

Пришло время узнать, кто прошёл кастинг. Честно говоря, я был так согрет всей творческой обстановкой, что мне уже было не так и важно победить. Но все-таки моё сердце забилось сильнее, когда стали объявлять счастливчиков. Назвали и моё имя — словно на грудь водрузили орден героя. Я прошёл! Чувство, будто сделал всё в этой жизни и готов спокойно умереть.