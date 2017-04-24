Подводим итоги

Завершается учебный год в Школе Молодого Журналиста. Чем стали эти семь месяцев занятий для наших школяров? Чему научились? О чём задумались? Какие выводы сделали?

Мария Полькина:

Как завлечь читателя? Как писать репортажи, а как зарисовки? Что ещё нужно знать и уметь, чтобы заниматься журналистикой? На все свои вопросы я получила ответы в Школе Молодого Журналиста. Я стала лучшее разбираться в особенностях работы репортёра, редактора и даже оператора. Я побывала в редакции газеты, зашла в «зелёную комнату», заглянула в мир информации. И теперь, гуляя по улицам города, я замечаю, как неосознанно «пишу» в голове тексты о чём-то интересном, зарисовываю сценки. И самое главное, я стала задумываться о том, что и как я говорю.

Я поняла, что такое оригинальность и простота изложения, и что наблюдательность – самое важное качество для пишущего человека. Спасибо педагогу за яркие примеры, интересную и необычную подачу материала, экскурсии и опыт. Я чувствую, что приблизилась к своей цели – стать журналистом.

Екатерина Шаброва:

Сегодня так смешно и грустно вспоминать начало октября, на которое выпало моё первое домашнее задание в Школе Молодого Журналиста. Как нелегко дался мне опрос людей на улице. С какой скоростью старушка, готовая рассыпаться на глазах, помчалась от меня прочь, только услышав: «Извините, можно задать вам несколько вопросов?» Помню, каково было моё удивление, когда оказалось, что другие ребята опросили десятки человек с такими лёгкостью и даже профессионализмом, какие мне, с моими тремя кое-как пойманными и «допрошенными» прохожими, и не снились. Помню, как меня опубликовали на сайте (впервые и неожиданно), как срочно понадобилась моя фотография, сделанная специально для этого во дворе соседнего дома.

Школа Молодого Журналиста – люди, объединённые одним интересом, схожими желаниями, принесённые сюда тем же вопросом: получится ли из меня журналист?

Дмитрий Лощинин:

Итак, чем же стали для меня эти семь месяцев учёбы в Школе? Каждую среду я ехал в Дом журналистов, думая о том, что нового и интересного я узнаю, и как можно всё это применить в реальной жизни. Самое главное, что я познакомился с новыми людьми, побывал в настоящей редакции и увидел сам процесс создания газеты. Я научился находить и преподносить информацию, научился излагать свои мысли. Я стал более открытым человеком. И сегодня могу сказать, что занятия не прошли впустую, хотя бы уже по тому, что усвоил важный совет: делать всё вовремя!

Дарья Лаврентьева:

«Береги копейку», — наставлял отец Чичикова своего отпрыска. Занятия в Школе научили меня беречь слово, расставлять акценты, отделять главное от второстепенного.

Я убедилась в том, что красота текста в его простоте. Прежде казалось: чем больше эпитетов, ярких определений, тем лучше. Теперь понимаю, каждая деталь в тексте должна быть использована неслучайно. Ирина Михайловна стала для нас не только учителем, но и примером для подражания, нашим идейным вдохновителем. Она помогла мне поверить, что, совершенствуя свои навыки, я могу стать человеком, достойным называться журналистом.

Екатерина Чернюк:

За эти семь месяцев занятий в Доме журналистов изменилось многое, начиная с моего представления о журналистике, заканчивая часами в нашем уютном конференц-зале.

Ирина Михайловна стала для меня настоящей волшебницей. Она старалась превратить наши «тыковки» несмышлёнышей в думающие головы, раскрывать наш творческий потенциал, чтобы мы научились радовать читателя своими современными и понятными текстами. А как создать такой текст? Для этого нужен опыт и знания. Наш наставник не уставала повторять: «Не нагромождайте фразу, избавляйтесь от лишних слов. Ищите свои образы».

На занятиях я научилась писать в разных жанрах. Репортаж? Интервью? Зарисовка? Легко! Будь ухом, а не языком, подмечай детали, задавай оригинальные вопросы, будь настойчивым, смелым и тогда всё получится. Я на всю жизнь запомню, что читатель тоже человек, он хочет понимать, о чём ты пишешь, поэтому нужно писать человеческим языком, делать незнакомое знакомым!

Ирина Андреева:



Начинали мы с самого простого – заметки, зарисовки. А заканчиваем уже репортажами. На первом занятии я понятия не имела, как и что писать. Но теперь, читая газеты или чужие работы, я обращаю внимание на то, КАК это сделано и вспоминаю все правила, о которых мы говорили. Ещё недавно я не могла подобрать слова для обычной зарисовки. А сейчас ищу интересные поводы для статьи.

А ещё было так волнительно увидеть свою первую заметку на сайте Союза журналистов. Главное знать, что НЕ нужно писать, и тогда всё получится.

На одном из последних занятий у нас было творческое практическое занятие. Мы разделились на команды, и каждая составляла свой информационный пакет. Было не только весело, но и познавательно. Со всеми ребятами я подружилась, не хочется расставаться. Хочу сказать огромное спасибо нашему педагогу за все уроки. Благодаря ей я узнала профессию журналиста изнутри.

Юлия Григорьева:

«В жизни простых людей журналистика играет немаловажную и далеко не второстепенную роль», — так я могла запросто начать текст каких-то полгода назад, до поступления в Школу Молодого Журналиста. В течение всех этих семи месяцев мы учились писать кратко и по теме, находить «лишние» слова, безжалостно выбрасывать ненужную информацию, рисовать конкретные словесные картины вместо бледных разводов абстрактных понятий. Мне даже стало тяжелее писать философские сочинения по литературе. Зато я теперь могу написать репортаж с урока, заставив читателя увидеть свой класс и учительницу словесности, рисующую на доске расположение тарелок для призвания духа. Мне самой стало интереснее писать сочинения. А мои знакомые стали дочитывать их до конца, больше не называя их сложными и не откладывая на четвёртой странице вступления. Именно этот навык я считаю самым важным для себя среди приобретённых в Школе. Он поможет мне, даже если я не стану журналистом.

Кирилл Старков:

Школа Молодого Журналиста подарила мне знания и впечатления на всю жизнь. Эти семь месяцев пролетели незаметно, но плодотворно. Я познакомился со многими журналистскими жанрами, некоторые попытался освоить. Конечно, это не только моя заслуга. Благодаря Ирине Михайловне, нашему замечательному преподавателю, мне удалось отойти от «школярского» уровня и приблизиться к более профессиональному. В Школе мы не только знакомились с теорией и писали тексты. Мы побывали в филиале «Российской газеты», в телекомпании «Самара-ГИС», нам удалось пообщаться с интересными и опытными людьми.

А какой славный коллектив у нас подобрался: воспитанные, интеллигентные ребята, без которых занятия проходили бы не так весело. Мы вместе обсуждали наши работы, вместе находили ошибки, порой смеялись, конечно же, без злобы, иногда работы были очень забавные. Я рад, что мне довелось здесь учиться, получить новые знания и познакомиться с классными людьми.

Алина Жалнина:

«Алина, в Самаре есть Школа Молодого Журналиста», — огорошила меня преподаватель литературы в последний день приёма заявлений в ШМЖ. Меня мучили сомнения, я ничего не знала о журналистике и Школе. Но я отважилась разведать, что же это такое, и теперь рада, что переборола свои страхи. Самообразование – это замечательно, но оно не заменит общения с наставником и сверстниками, увлечёнными журналистикой. Вспоминая месяцы нашей учёбы, поражаюсь тому, как много узнала! Первая проба пера, первые публикации, знакомство с директором центрального российского издания, экскурсия на телевидение, теоретические и практические занятия, работа в команде… Мне будет этого не хватать. Я стала увереннее в себе и приобрела знания, которые мне помогут в будущем. Единственное, о чём жалею, так это о том, как быстро пролетело время за интересными занятиями.

Евгений Воронцов:

В Школе Молодого Журналиста я многое делал впервые. Впервые побывал в редакции газеты и наблюдал процесс создания телепередачи в студии ТВ. Проводил опросы, брал интервью, находил информацию и даже делал репортажи. Особенно понравилось писать зарисовки. Попробовал и получил большой опыт. Не скрою, на протяжении всего курса я не раз задавался вопросом: моё это или нет. Походы в редакцию, беседа с директором издания, разговоры с опытными людьми давали пищу для размышлений. Понял, что профессия журналиста интересная, но и очень сложная. Профессия, требующая от меня даже тех качеств, которые ещё предстоит развивать. Это настораживает. Но теперь я имею более ясное представление о журналистике, и мой выбор дальнейшего пути будет более осознанным.

Регина Юртайкина:

Для меня стало удачей, что я записалась в Школу Молодого Журналиста. Сначала я чувствовала себя не в своей тарелке. Незнакомые лица, новый коллектив. Мысль была: вдруг я не смогу научиться чему-либо. Вдруг я буду каким-нибудь отшельником в нашем коллективе. Но посещая занятия, я поняла, что мы большая и крепкая семья. Я понимала, что каждый человек в этой группе индивидуальность. Кто-то мог с лёгкостью написать интервью, заметку. А кто-то на протяжении занятий правил и переписывал свои тексты.

Каждый раз у нас были упражнения, которые помогали понять материал лучше. Запомнился очень интересный урок, когда нужно было убрать из текста лишнее. Читаешь текст и вроде принимаешь, что написано правильно, но что-то всё равно не так. И вот такой самостоятельный разбор материала и его обсуждение даёт незабываемый опыт. Ещё мне понравилось одно занятие, когда мою работу раздали всей группе, и все начали её анализировать. С одной стороны, было страшно и всякие мысли лезли, с другой стороны, приятно, что в данный момент ты — объект внимания.

А будущим ребятам, которые придут в Школу журналистов, скажу, что это самое прекрасное время, когда можно раскрыть свои таланты, узнать, какой ты фрукт на самом деле. Дать волю своему воображению и открыть в себе писательские способности. Хотела бы вам пожелать: не нужно бояться чего-то нового. Не нужно бояться задавать вопросы, тебя всегда поправят, если что-то будет не так. Вы с группой становитесь одним целым на протяжении всех 7 месяцев.

Я надеюсь, что журналистика станет частью моей жизни. А если даже не станет, то я получила огромный опыт.