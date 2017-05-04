Игры солнца и теней

3 мая в Доме журналиста открылась выставка самарской художницы, члена Союза художников России Юлии Кузнецовой.

Экспозицию выставки условно можно поделить на две части: первая, «солнечная» — это 22 живописные работы, насыщенные яркими красками, цветами и пейзажами. Вторая, «теневая» часть состоит из 14 графических зарисовок, на которых изображены зимние городские улочки, буквально выхваченные из повседневной суеты. Все графические работы созданы в 2017 году и выставляются впервые.

«Все знают Юлю как живописца-импрессиониста, работы которого наполнены светом, сияющими солнечными бликами и яркими красками. И вдруг — серая зимняя графика. Но даже ее графика носит импрессионистический характер — она очень живая, чувственная, в ней видны свободные живописные мазки и свободное художественное видение, а использование цветных акцентов в зимних зарисовках добавляет очарования ее работам», - подчеркнула член Союза художников России, искусствовед Валентина Чернова.

По словам художницы, на создание графической серии в технике соус-гуашь ее вдохновила возможность одновременного использования линейности и размытости форм.

«Мне очень понравилось работать в этой технике, в планах — продолжить серию городских зарисовок, на которых будут изображены не только улочки родной Самары, но и других городов. Работу маслом я также не собираюсь оставлять, это одна из самых моих любимых техник», — поделилась Юлия.

Несмотря на то, что это далеко не первая персональная выставка художницы, в ней есть место новизне и открытиям:

«Каждый раз Юля не перестает меня удивлять. От выставки к выставке можно проследить, как художник меняется. Если раньше у всех Юля Кузнецова ассоциировалась, в первую очередь, с нежнейшими цветами и пейзажами, то постепенно она стала поражать публику и своими городскими пейзажами, натюрмортами, а теперь и графикой. С большим интересом жду ее работ в новых техниках и направлениях», — сказала Юлия Галочкина, главный редактор журнала «Самара и губерния».

Познакомиться с игрой света и тени в авторских работах может каждый желающий по будням с 10:00 до 17:00.

Выставка продлится до конца мая.

Вход свободный.