Состоялся семнадцатый выпуск Школы молодого журналиста

Завершен учебный год в Школе Молодого Журналиста. В этом году 15 девчонок и мальчишек получили Свидетельства об успешном прохождении курса лекционных и практических занятий. На протяжении семи месяцев постигали они основы ремесла, вникали в секреты профессии, пробовали свои силы: писали информации и зарисовки, брали интервью, примеряли на себя роль репортеров.

Семеро в ближайшие пару месяцев должны определиться, куда идти учиться дальше. У остальных в запасе у кого год, у кого – два и даже три. Даша Лаврентьева и Катя Чернюк уже не размышляют, а собирают досье из своих публикаций для приёмной комиссии. Они попытаются поступить на факультет журналистики этим летом. И им, и всем нашим школярам, независимо от выбора, желаем удачи.

В добрый путь!