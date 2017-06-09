КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Начался сбор заявок на конкурс лучшего социального проекта, призванного привлечь внимание жителей Самары к проблемам инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и других маломобильных групп населения.

Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

Главной задачей конкурса является формирование позитивного отношения общества к необходимости создания безбарьерной среды проживания и условий, необходимых для успешной жизни в социуме.

Принять участие в конкурсе и побороться за призовые места может любой житель Самары, независимо от возраста. Весомый вклад в проект традиционно вносится молодым поколением — школьниками и студентами. В этом году мы призываем молодежь вновь принять активное участие в конкурсе. Макеты победителей будут размещены на рекламных щитах города.

Заявки на участие и материалы принимаются до 2 сентября текущего года по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. Тел. для справок: 332-02-72; 270-43-36.

Положение о конкурсе

Анкета участника

Список жюри