14 июня в Доме журналиста прошла презентация книги Дмитрия Агалакова, посвященной жизни и творчеству великого русского писателя Алексея Толстого.

Автор художественно-исторического романа «Алексей Николаевич Толстой», представляя своё произведение, признался, что роман стал для него долгожданной и очень интересной работой.

В авторской серии «Лидеры Самарского края» книга вышла восьмой по счету.

Весомая часть романа отведена рассказу о матери Алексея Николаевича — популярной детской писательнице графине Александре Леонтьевне Толстой. Ведь именно её энтузиазм и неиссякаемая жизненная энергия, по мнению Агалакова, сыграли огромную роль в судьбе будущего творца русской литературы.

Как рассказал участникам мероприятия главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный, автору романа прекрасно удалось точно передать историческую составляющую эпохи и воспроизвести личность Толстого. «Несмотря на существующие мнения о главном герое, порой, не самые положительные, Толстого, несомненно, можно назвать одним из наиболее талантливых писателей России. Вряд ли найдется любитель отечественной литературы, который бы не был знаком с такими произведениями, как «Хождение по мукам», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Гадюка», — сказал Александр Завальный.

В ходе мероприятия Дмитрий Агалаков поделился своими дальнейшими творческими планами — одной из поставленных для себя задач писатель видит создание романа о не менее выдающимся отечественном публицисте — Максиме Горьком. Вероятно, запланированная книга увидит свет совсем скоро — как признался самарский автор, на создание одного произведения у него уходит от двух до трех месяцев. За этот период Агалаков полностью отстраняется от других дел и «с головой уходит в творчество».

Познакомиться с книгой «Алексей Николаевич Толстой» самарские читатели смогут во время посещения областных библиотек — весь тираж издания в размере четырехсот экземпляров автор передал в учреждения культуры губернии.