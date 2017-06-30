«От кого и от чего мы защищаем детей»

30 июня в Доме журналиста прошёл круглый стол, посвященный защите детей от негативного влияния Интернета и окружающей социальной среды.



В обсуждении приняли участие депутаты Государственной и Губернской Думы, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, представители министерств образования, социально-демографической и семейной политики Самарской области, религиозных и общественных организаций.

Основную часть мероприятия занял вопрос воспитания подрастающего поколения, обсуждение способов и методов защиты несовершеннолетних от угрожающих опасностей как в реальной жизни, так и в сети Интернет.

Итогом круглого стола стало решение разработать мероприятия по реализации программы «Десятилетие детства», озвучить вопрос воспитания детей на педагогических конференциях, впредь как можно чаще затрагивать вопросы этического и морального воспитания детей в средствах массовой информации.