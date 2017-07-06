Где можно отдохнуть самарцам без вреда и риска для здоровья

6 июня в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке пляжей и зон отдыха на территории Самарской области.

В этом году самарцам официально разрешено отдыхать на 8 пляжах. Об этом сообщила и.о. начальника отдела надзора по коммунальной гигиене областного Управления Роспотребнадзора Оксана Тихонова. К ним относятся: пляж по ул. Советской Армии, пляж на Барбошиной поляне, пляж в районе ФГУП «Санаторий «Можайский при Спецстрое России», пляж Красноглинского района, пляж на реке Волга в районе Фестивальной поляны, 1695 км, Мастрюково, у первой очереди набережной р. Волга (от улиц Ленинградская до ул. Вилоновская), у второй очереди набережной р. Волга (от улиц Маяковской до спуска по улице Первомайской до правой границы пляжа ООО Кинап-Аква), пляж Загородного парка (водный объект Саратовского водохранилища).

Специалисты управления регулярно проводят анализ проб воды в реке Волге, причем забор воды ведется повсеместно — включая территории, не являющиеся зонами отдыха. На сегодняшний день недопустимые показатели у воды, взятой в районе городов Тольятти и Октябрьск. Эксперты связывают эту проблему с неблагоприятной погодой, частыми дождями и, как следствие, с загрязнением водоемов сточными водами.

При выборе мест отдыха представители Роспотребнадзора рекомендуют горожанам обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие организованного спасательного и медицинского пунктов, мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки. Рядом с пляжем должны быть установлены общественные туалеты. Перед началом купального сезона территория зоны отдыха очищается, обеспечивается подвоз песка, дно в зоне купания обследуется водолазами и так же очищается

«Традиционно разрешенные зоны для купания обозначается желтым флагом, — рассказал заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Евгений Вдовин, — в таких местах, помимо удовлетворительных санитарных показателей, обязательно присутствуют профессиональные спасатели. В летнее время в Самарской области функционируют 12 спасательных постов, 3 из них являются мобильными. Все посты оборудованы необходимым инвентарем для оказания первой медицинской помощи», — подчеркнул специалист гражданской защиты.

В 2017 году городская администрация обеспечила пляжный отдых и для маломобильных граждан. В районе улицы Некрасовской располагается пляж, оборудованный специальными пандусами для спуска к воде. Об этом собравшимся сообщил начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Леонид Дюгаев.

Одну из главных проблем летнего отдыха затронула мастер пляжа ООО «СпецАвтоТранс» Надежда Крайнова. По мнению представителя компании, занимающейся вывозом мусора, в местах массового отдыха граждан традиционно наблюдается большое количество твердых бытовых отходов. Сбор и вывоз мусора «СпецАвтотранс» проводит на регулярной основе. Кроме этого, Надежда Крайнова затронула проблему вандализма — нередки случаи, когда сами отдыхающие ломают лавочки и лежаки, портят кабинки для переодевания, на память об отдыхе забирают с собой спасательные круги и буйки.

Отдохнуть на самарских пляжах все желающие смогут до 15 сентября — именно эта дата станет днем официального закрытия пляжного сезона.