Журналистский Фестиваль в Дагомысе

С 23 по 29 сентября 2017 года в Дагомысе состоится XXI фестиваль журналистов «Вся Россия».

Для обмена опытом соберутся тысячи журналистов со всей страны и из-за рубежа. В программе: дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры. В качестве докладчиков и экспертов выступят самые авторитетные политики, ученые, деятели культуры. Среди них руководители российских органов власти, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, Европарламента.

Также на Фестивале будут подведены итоги профессионального конкурса по нескольким номинациям — «Лучший социальный проект», «Лучший дизайн», «Лучший фоторепортер» и др. В этом году впервые будет проведен экспертный разбор конкурсных работ. Кроме того, в рамках Фестиваля будут работать площадки для начинающих журналистов, направленные на развитие их профессионального мастерства.

Условия участия на сайте www.ruj.ru.