Самарское УФАС подвело итоги первого полугодия 2017г.

28 августа в Доме журналиста прошла пресс-конференция руководителя Самарского управления Федеральной антимонопольной службы Леонида Пака.

Леонид Львович рассказал об итогах работы Самарского УФАС за прошедшие шесть месяцев 2017 года по трем основным направлениям: контроль в сфере соблюдения закона о конкуренции, рекламе и закупках.

Общее количество дел, рассмотренных управлением за первое полугодие, составило 568. При этом УФАС выписало 468 постановлений о взыскании штрафа. Сумма наложенных штрафов составила 44 миллионов 80 тысяч рублей, из которых уже оплачено 8 миллионов 484 тысячи рублей.

Наибольшее количество жалоб поступило в связи с нарушениями закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Их количество составило 744. Обоснованными из них оказались всего 210 жалоб, послуживших причиной возбуждения 499 дел об административных правонарушениях в сфере закупок. А общая сумма наложенных штрафов за указанный период составила 6 миллионов 178 тысяч рублей.

В связи с нарушениями закона о конкуренции в областное управление поступило всего 102 заявления, что в полтора раза меньше, чем в аналогичный период 2016 года. Среди выявленных нарушений преобладают жалобы на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, в 113 рассмотренных жалобах было выявлено 42 нарушения.

Значительно снизилось в этом полугодии и количество дел, возбужденных из-за нарушения рекламного законодательства: 117 против 37 заявлений первого полугодия прошлого года, а вот количество возбужденных дел возросло до 39. При этом Управлением, а также мировыми судами по фактам нарушения рекламного законодательства были вынесены постановления о наложении штрафа на сумму в 1 миллион 260 тысяч рублей.

Как отметил Леонид Пак, за первое нарушение в сфере рекламы выносится только предупреждения и, как правило, повторные нарушения обычно совершают крупные компании, которых эти штрафы не пугают. Более того, таким образом они экономят на рекламе:

«Этим компаниям гораздо дешевле заплатить штраф УФАС за нарушение законодательства, чем оплатить рекламу в СМИ. Ведь так о них напишет большее количество изданий. Мы даже сталкивались с тем, что представители компаний сетовали на то, что о них пишут не так много, как им того хотелось бы».