Готовы ли самарские школы к 1 сентября?

24 августа в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная подготовке самарских школ к новому учебному году.

В мероприятии приняли участие представители областных министерства образования и науки, МЧС и Роспотребнадзора.

С каждым годом количество учащихся растет. В этом году первый звонок прозвенит для 37 тысяч самарских первокласников. Всего же школы губернии 1 сентября откроют двери для 320 тысяч учеников.

По словам Оксаны Чураковой, поводов для волнения у родителей нет, ведь учебных заведений тоже становится больше. В 2016 году открыли школу на 400 мест в Тольятти, две школы в Самаре на 1000 и 1300 мест. В этом году свои двери распахнет новая школа в Южном городе, рассчитанная на 1500 учеников.

«Управление областного Роспотребнадзора в преддверии нового учебного года провело санитарно-эпидемиологические проверки общеобразовательных учреждений. Особое внимание специалисты уделили проверке учебных кабинетов, освещения и пищеблоков. Здесь грубых нарушений обнаружено не было», — сообщила Надежда Антонова.

А вот региональному ГУ МЧС все же удалось выявить проблемные места, которые требуют скорейшего исправления. «В 129 школах нет сигнализации, а 22 школы находятся слишком далеко от пожарных депо. В них спасатели предлагают открыть добровольные пожарные дружины», — отметил Владислав Садовский.