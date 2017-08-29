Как не навредить здоровью в грибной сезон?

29 августа в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная профилактике грибных отравлений.

В мероприятии приняли участие специалисты областных министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора.

По мнению экспертов, основная причина отравлений грибами – незнание отличительных особенностей и внешнего вида съедобных, условно-съедобных и ядовитых грибов, а также нарушение правил предварительной обработки и технологии их приготовления.

«Для собственной безопасности рекомендуется покупать грибы промышленного производства в магазинах. Для того, чтобы совершать такие покупки на рынках и ярмарках, нужно хорошо в них разбираться и, что немаловажно, уметь их правильно приготовить», — подчеркнула зам. начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Татьяна Курлина.

В этом году, по данным областного Роспотребнадзора, было зарегистрировано 43 случая отравлений. Все они связаны с употреблением условно-съедобных грибов, таких как — сморчки, строчки, волнушки, рядовки и др. Чаще всего отравление ими происходит из-за нарушения правил предварительной обработки и технологического режима, поскольку употреблять такие грибы без предварительного вымачивания, термической обработки и слива отвара нельзя.

Признаки отравления неправильно приготовленными съедобными и условно-годными грибами — тошнота, рвота, понос – появляются вскоре после употребления грибов (через 1-4 часа). Выздоровление наступает обычно через сутки. Условно съедобные грибы, содержащие смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит – воспаление желудка и тонкого кишечника. Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма. Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления заболевания ботулизма: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми).

Как отметила зав. отделением по оказанию помощи больным с острыми отравлениями – врач-токсиколог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по токсикологии Наталья Вехова, количество поступающих с отравлениями грибами к ним в отделение каждый год разное и зачастую зависит от того, насколько будут благоприятны условия для любителей «тихой охоты». Если прошлое лето выдалось жарким, и грибники могли похвастаться хорошим «уловом», то и с соответствующими отравлениями к ним обратились за помощью 73 человека. В этом году дождливая погода в Самарской области внесла свою лепту, на данный момент в отделении токсикологии прошли лечение всего 26 любителей грибов.

Во избежание негативных последствий грибных отравлений, специалисты рекомендуют при первых же симптомах срочно обращаться за медицинской помощью, а в ожидании приезда скорой помощи промыть желудок чистой водой и принять активированный уголь.