Пресс-тур по маршруту ЧМ 2018

20 сентября в Самаре прошел пресс-тур для представителей муниципальных СМИ, в рамках которого журналисты посетили строящийся стадион «Самара Арена» и несколько объектов инфраструктуры, которые реконструируются к предстоящему мировому футбольному первенству.

В мероприятии, организованном областным Союзом журналистов совместно с департаментом информационной политики Администрации губернатора Самарской области и управлением информации и аналитики Администрации г.о. Самара приняли участие журналисты газет и телекомпаний из восьми городов и четырех районов области.

Самая главная стройка города — конечно, стадион. Именно с его посещения все и началось. Сейчас здесь ведутся работы по монтажу кровли и нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола. Так же рабочие приступили к внутренним работам, таким как: стяжка пола, штукатурка и шпатлевка стен, монтаж напольной плитки и плитки на стены, монтаж внутренних и наружных витражей и дверей. Сегодня здесь трудятся около 2000 человек.

По словам, главного консультанта департамента информационной политики Администрации губернатора Самарской области, Анны Ситник, которая и провела экскурсию по главному строительному объекту, одни из самых важных критериев по которым измеряются работы — это безопасность и удобства, создаваемые для болельщиков. Особого внимания заслуживает купол стадиона «Самара Арена». Он состоит из 32 радиальных консолей, которые образуют поверхность сферы диаметром 612 метров. Конструкция признана уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 метров. Каждая из консолей весит 277 тонн.

Следующая точка пресс-тура — строящаяся трамвайная ветка, которая обеспечит

комфортный трансфер от железнодорожного вокзала до космической Арены. Так же здесь ведутся работы по строительству путепровода тоннельного типа для гостевых шатлов.

«Благодаря этой ветке гости смогут быстро добраться от ЖД вокзала до стадиона. Время в пути снизится за счет количества остановок. Их будет всего шесть. Скорость трамвая при этом останется прежней», — сказал Виталий Толочный, руководитель Управления капитального строительства Департамента градостроительства г. о. Самара.

Одна из достопримечательностей нашего города — набережная. Она является неотъемлемой частью гостевого маршрута ЧМ 2018. Сейчас ведется реконструкция четвертой очереди. На объекте задействовано более 150 рабочих. Ведется обустройство тротуаров и установка автополива. Преобразится и стела Ладья, некоторые ее декоративные элементы отлиты заново — гербы, волны, треугольники. Помимо привычных объектов четвертую очередь набережной украсит фонтан. В данный момент он уже готов к началу отделочных работ.

Очередная остановка пресс-тура — выставочный шатер к Чемпионату Мира 2018 года. Летом и сейчас он находится на набережной у бассейна ЦСК ВВС, зимой же переедет в торговый центр «Гудок». В музее можно ознакомиться с историей Самарского края и информацией о подготовке города к предстоящему футбольному первенству.

Участники пресс-тура не обошли стороной и самую большую площадь Европы — площадь Куйбышева, на которой проходят многие значимые мероприятия губернии, в том числе и Парад в День Победы. Капитальный ремонт здесь в самом разгаре. Основной принцип по которому ведутся работы — сохранение исторической ценности.

«Здесь останется, все, как и было. Главное — это история места. Даже гранитный борт, который расположен вдоль площади, оставили прежним, его просто переустановили», — сказал Александр Викторов, специалист отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство».

Финальной точкой пресс-тура стал Дом журналиста, в котором прошла пресс-конференция вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова.

Журналисты с удовольствием делились своими впечатлениями и задавали вопросы о предстоящем Чемпионате и дальнейшем развитии города. Александр Борисович отметил, что важно не просто провести мундиаль, а подарить городу новые возможности и новые объекты инфраструктуры, которые действительно будут полезны горожанам. Во многом может помочь опыт Казани и Сочи — эти города не только с честью провели ряд мероприятий мирового масштаба, но и стали визитными карточками страны.

Разъезжаясь, по своим городам и районам журналисты говорили, что надолго запомнят эту поездку. Здесь они увидели, как стремительно развивается город, а для его жителей открывается много новых возможностей и удобств, и теперь уже можно по праву гордиться областной столицей.

Автор фото Сергей Курочкин.