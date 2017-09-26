Встреча с Виталием Добрусиным

26 сентября в Доме журналиста прошла встреча с журналистом Виталием Добрусиным. В рамках творческого марафона, который организован областным Союзом журналистов для студентов профильных ВУЗов, руководитель медиа-холдинга «Самарские судьбы» провел лекцию на тему «Владимир Высоцкий и другие».

Называть эту встречу лекцией, в привычном понимании, не совсем верно. Первая ее часть проходила в формате монолога, во второй же — инициатива была передана в руки юных журналистов, которые активно задавали интересующие их вопросы. По сути это получилась увлекательная беседа, благодаря которой студентам удалось не только познакомиться с биографическим медиа-проектом, но и перенять часть бесценного опыта от старшего коллеги.

Особое внимание было уделено двум творческим проектам, посвященным важным юбилеям: 50-летию со дня первого выступления Владимира Высоцкого в Самаре и 55-летию Городскому молодежному клубу (ГМК-62).

Команде проектов во главе с Виталием Добрусиным пришлось немало потрудиться над поиском недостающей информации. Дело в том, что в СМИ того времени не было ни единого упоминания о выступлении Высоцкого в Куйбышеве. Отсутствие нужного материала сопровождали неточности в уже имеющейся информации. Команда «Самарских судеб» провела большую исследовательскую работу, которая позволила по крупицам воссоздать события тех лет.

Как признается студентка первого курса кафедры теории и истории журналистики Мария Терешко, подобные встречи обязательно должны быть в жизни каждого студента. «Это большая честь для всех нас. При встрече с такими людьми, как Виталий Аркадьевич, мы много узнаем, начинаем лучше понимать профессию. Возможно, этот день станет для кого-то знаковым и повлияет на будущую карьеру», — поделилась Мария.

Творческий марафон продолжается. Скоро студентов ждут новые встречи с известными самарскими журналистами, которые поделятся секретами профессии.

Автор фото — Сергей Курочкин.