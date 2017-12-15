ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!

Журналисты ГТРК «Самара» стали обладателями национальной телевизионной премии «ТЭФИ Регион». Золотого «Орфея» они получили за картину «Счастливый случай» в номинации «Документальный фильм».

В фильме рассказывается о судьбе сильного человека — самарского актёра Олега Белова. После тяжелого инсульта он не просто вернулся на сцену, но и стал театральным режиссером в своей уникальной театральной студии «Счастливый случай», в которой играют люди с психическими заболеваниями.

Для ГТРК «Самара» — это уже вторая победа в главном телевизионном конкурсе страны. В 2016 году проект «Поднятая целина» признан лучшим в номинации «Тэфи» — «Просветительская программа»