15 декабря — День памяти журналистов

Сегодня в Москве в Центральном Доме журналиста состоится мероприятие, посвященное этому памятному дню.

Представители СМИ, родственники и друзья погибших коллег из Москвы, Грозного, Махачкалы, Тюмени, Тольятти, Екатеринбурга, Среднеуральска, Дубны, Липецка, Йоршкар-Олы, Тулы и других городов, а также множество иностранных гостей из ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО придут почтить память около 300 российских журналистов, погибших с 1990 года.

Многие годы Союз журналистов старается по мере сил помогать семьям погибших. Как не печально, но список погибших журналистов с каждым годом становится все длиннее. К сожалению, в него входят имена журналистов и Самарской области.

Светлая память коллегам, кто с честью исполнил свой долг и до конца был предан любимой профессии!