Компания «Ростелеком» в партнерстве с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ приглашает вас принять участие в конкурсе для региональных журналистов «ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ — больше возможностей».

Конкурс проводится с ноября 2017 по май 2018. К участию приглашаются журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, штатные и внештатные корреспонденты, а также представители блогосферы и социальных медиа.

В предыдущие годы партнерами конкурса были: Ericsson, Huawei, ZTE, NEC. Победители награждались поездками в штаб-квартиры этих компаний в Швеции, Китае, Белоруси и Японии, знакомились с технологическими площадками, общались с экспертами, погружались в мир инноваций.

Конкурс проводится ежегодно и собирает порядка 1000 творческих работ представителей региональных медиа для привлечения внимания к объективному и более качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли. Приветствуются работы, посвященные вопросам применения технологических трендов, развития и внедрения инновационных, информационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества.

Конкурс проводится по номинациям:

Печатная пресса (газеты, журналы);

Радио и телевидение;

Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства);

Социальные медиа (блогеры);

Спецноминации от партнера.

Победители конкурса определяются в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.

Церемония награждения состоится в Москве в мае-июне 2018 года. Мероприятие соберет финалистов конкурса со всей страны.

Подробная информация о конкурсе на сайте: www.smi.rt.ru