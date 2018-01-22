Компания «Ростелеком» в партнерстве с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ приглашает вас принять участие в конкурсе для региональных журналистов «ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ — больше возможностей».
Конкурс проводится с ноября 2017 по май 2018. К участию приглашаются журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, штатные и внештатные корреспонденты, а также представители блогосферы и социальных медиа.
В предыдущие годы партнерами конкурса были: Ericsson, Huawei, ZTE, NEC. Победители награждались поездками в штаб-квартиры этих компаний в Швеции, Китае, Белоруси и Японии, знакомились с технологическими площадками, общались с экспертами, погружались в мир инноваций.
Конкурс проводится ежегодно и собирает порядка 1000 творческих работ представителей региональных медиа для привлечения внимания к объективному и более качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли. Приветствуются работы, посвященные вопросам применения технологических трендов, развития и внедрения инновационных, информационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества.
Конкурс проводится по номинациям:
Печатная пресса (газеты, журналы);
Радио и телевидение;
Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства);
Социальные медиа (блогеры);
Спецноминации от партнера.
Победители конкурса определяются в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.
Церемония награждения состоится в Москве в мае-июне 2018 года. Мероприятие соберет финалистов конкурса со всей страны.
Подробная информация о конкурсе на сайте: www.smi.rt.ru