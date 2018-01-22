Уважаемые коллеги!

Союз журналистов России объявляет о приеме работ для участия во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Целями Конкурса являются привлечение журналистов/средств массовой информации к всестороннему и объективному освещению выборов Президента Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства, повышение правовой культуры избирателей Российской Федерации, информирование об актуальных вопросах законодательства и правоприменительной практики, путях его совершенствования.

Главная тема конкурса – «Почему я иду на выборы?». В своих материалах, журналисты/представители средств массовой информации должны попытаться ответить на этот вопрос.

Работы на конкурс принимаются до 17 февраля 2018 года в электронном виде по адресу: konkursruj@gmail.com с пометкой «Почему я иду на выборы». Предоставленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) в период с 18 декабря 2017 года по 17 февраля 2018 года.

Положение о Конкурсе, форма заявки и образцы документов смотреть ниже.

положение

форма заявки

приложение 1

приложение 2

Оргкомитет Конкурса

+7 495 637 44 47