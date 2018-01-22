Наблюдаем и записываем

Для журналиста мало видеть и замечать, нужно уметь превращать увиденное в текст. Передать эмоции, характер, внешность, описать обстановку, сделать зримым место события… Этим и занимаются наши учащиеся на очередном этапе — наблюдают и записывают. Не из каждого наблюдения сложится сюжет. Но каждый сюжет – результат наблюдений.

Новогодняя ёлка

Татьяна Чиняева

В Рождество я решила навестить свою бабулю, которая живёт в деревне. Ехали мы очень долго и через полчаса, проведенных в автомашине, я совсем заскучала и отвернулась к окну. Там было темно – дорогу освещал лишь свет автомобильных фар, но я видела, как быстро кружится и падает белый, похожий на хлопья снег. За окном мелькали другие машины, барханы сугробов по сторонам, время от времени — придорожные кафе, гостиницы. А снег всё летел и летел. Эта завораживающая картина напомнила мне один зимний день 2016 года.

Мне было 14 лет. Под Новый год я гостила у своих дальних родственников в Ростове-на-Дону. За окном кружил крупный снег. Дом был давно украшен, ёлка поставлена и наряжена, а подарки закуплены. Оставалось лишь докупить чего-то к новогоднему столу. Мои дядя и тётя уехали в магазин, оставив меня со своей дочкой. Надя была весёлая, любопытная и самостоятельная девочка лет шести. Мы рисовали праздничные открытки, которые собирались подарить гостям. Потом Надя решила смотреть телевизор, а я отправилась в свою комнату и села за книгу. В квартире воцарились тишина и спокойствие.

Вдруг я услышала крик Васьки, хозяйского кота, плачь Наденьки, оглушительный грохот и звук бьющегося стекла. Я побежала в гостиную, где недавно оставила свою маленькую подружку. Ёлка валялась на полу, почти все игрушки были разбиты, а Надя плакала и прижимала к груди руку. Когда мне удалось её успокоить, она рассказала, что произошло в гостиной в моё отсутствие. Девочка надумала показать коту большую стеклянную игрушку, висевшую на ёлке. Она взяла Ваську и встала на стул. Стул начал шататься. Надя и Васька упали вместе с ёлкой, а кот, испугавшись, поцарапал девочку.

Мы обработали её небольшую рану и сели пить чай, но Надя казалась очень грустной. Ей было страшно. Я пыталась её утешить. В Надиных всё ещё красных глазах читались печаль и отчаяние. Я не смогла бы поставить ёлку на место, поэтому убрала все битые ёлочные игрушки. Оставшийся вечер мы провели за просмотром мультфильма в ожидании взрослых.

Надя почти уснула, когда послышался звук открывающейся двери. На её глазах появились слёзы. Девочка убежала в свою комнату и не решалась выходить. Мне пришлось самой объяснять тёте и дяде, что тут произошло. Я опасалась, что они рассердятся. Но взрослые внимательно меня выслушали и громко рассмеялись. Тётя пошла в комнату к дочке, оттуда они вышли уже вместе. Надино лицо светилось робкой улыбкой. Дядя с лёгкостью поставил ёлку, а мы пошли ужинать, решив, что заново украсим ёлку завтра утром. Мне оставалось лишь радоваться, что всё так удачно закончилось, а Надина рука зажила уже через пару дней.

В ожидании запеканки



Екатерина Тишина

Каждый старшеклассник в моей школе ждёт звонок после пятого урока. Он зовёт ребят на долгожданный обед в столовую. Но перед этим нужно преодолеть препятствие – очередь.

На обед – картофельная запеканка. В нашей школьной столовой это самое вкусное блюдо. С первого взгляда запеканка похожа на лазанью, только вместо теста используют нежное картофельное пюре. А если её подадут вместе с сочным овощным салатом, это ещё и очень сытно. Но самое притягательное в запеканке – аппетитный запах, который чувствуется в коридоре. Именно он и приманил ребят к дверям столовой.

Народу – не протолкнуться. Первыми прибежали самые голодные ученики. Они не спускают глаз с поварих, которые расставляют порции на стол, будто не ели уже несколько дней.

— Подождите, не накрыли ещё, – говорит одна из поварих грозным голосом. — Перемена длинная, успеете слопать!

Но Максим Воронцов из 9 «А» больше ждать не может. Максим любит покушать или, как он сам говорит, «зарядиться энергией». И как ни странно, если он съест что-нибудь вкусненькое, то получает хорошую оценку, а иногда даже несколько. Судя по упитанности, с учёбой у Максима полный порядок. Вот и сейчас он уже приметил за своим столом самый большой кусок запеканки — перед контрольной по геометрии обязательно нужно быть сытым.

А вот и Настя Шиликова тихонько стоит в конце очереди. Она редкий гость в столовой. Не нравится ей то, что готовят наши повара. Поэтому еду она приносит из дома, в маленьком розовом контейнере, и чтобы одноклассники не выпрашивали у неё обед, ест всегда в одиночестве, в укромном уголке. А то, бывало, налетят как коршуны, всё разберут, и в итоге остаются лишь крошки. Но сегодня Настя не успела ничего приготовить, поэтому и стоит в очереди вместе со всеми.

В середине очереди ребята окружили самого популярного мальчика школы Матвея Подольского. Некоторые даже пришли в столовую не только для того, чтобы перекусить, но и послушать его смешные шутки или узнать последние сплетни об учителях или учениках. А самому Матвею всегда приятно быть в центре внимания, и очередь в столовую для него шанс показать себя. Он даже не обращает внимания, что на обед дают запеканку. Он сядет за стол, продолжит рассказывать что-нибудь интересное, а порция, как обычно, останется остывать на столе.

Остальные развлекают себя любыми способами. Большинство моих одноклассников либо просматривают новости в социальных сетях, либо разговаривают о чём-нибудь со своими друзьями из других классов. А другие, как хулиган Вася Кирюшин, задирают окружающих, толкаются и не упускают возможность дать щелбан или подзатыльник. Кое-кто изо всех сил пытается пролезть к дверям, чтобы первым схватить понравившуюся порцию, поэтому расталкивают народ локтями и коленками.

Как же долго идёт время… Прошло уже 10 минут, до звонка осталось совсем немного, а я ещё даже к уроку не подготовилась. Вокруг все суетятся, кричат, но сдаваться не собираются. Очень уж хочется поскорее съесть любимую картофельную запеканку.

— Мойте руки и скорей за стол, – командует повариха.

Но ребятам уже не до мытья. Они рванули к своим столам, наступая друг другу на ноги. Наконец-то каждый чувствует тот самый вкус запеканки и с большим удовольствием уплетает любимое блюдо…

Да, ради этого стоило постоять в очереди!

Уездный городок

Анна Миненкова

Нет ничего лучше прогулки в жаркий летний день. Солнце жарит, а тебе всё нипочём, потому что у тебя в руке стаканчик с мороженым. И это не какая-нибудь смесь молока с водой, а настоящее, сливочное мороженое в хрустящем вафельном стаканчике. Люди идут, улыбаются. Рядом шагает четырёхлетний мальчишка с большим рожком в руке. Его нос уже перепачкан в моём любимом «черничном», но мальчика это мало волнует. Он с бабушкой, грузной женщиной лет пятидесяти, двигается в сторону «Чудо острова» — самой большой детской площадки в городе.

Здесь, в центре, вы не увидите стеклянных небоскрёбов. Неказистые двухэтажные домики с облупившейся штукатуркой стоят там уже многие десятилетия. С каждым годом всё больше заколоченных досками окон, а людей в домах всё меньше. Краска давно выцвела под жарким степным солнцем. Чередуются голубые, зелёные, жёлтые и коричневые здания. Город похож на калейдоскоп пастельных оттенков, не ярких, а приглушённых природных. Домишки эти, по большей части деревянные, а в центре и каменные, так органично вписываются в ландшафт, что и не вспомнишь ни одного домика в отдельности. Как говорится: «Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально». С городами так же.

Серая плитка дороги ведёт меня дальше, к зданию школы. Неожиданно среди маленьких, почти сельских домишек возникает пафосный фасад. Строению в стиле ренессанс уже больше ста лет. Когда-то тут была музыкальная школа, и мой дедушка прыгал из этих окон со скучных уроков. Затем школа стала общеобразовательной, и туда пошла учиться уже моя мама. Сколько скучающих взглядов перетерпели эти деревянные окна? Сколько раз открывали эти тяжёлые массивные двери? Заходишь и попадаешь в школу пятидесятых. Того и гляди с лестницы сойдёт девочка в коричневом платьице и лентами в косе. Но сейчас, во время летних каникул, здесь безлюдно и тихо. Вахтёра как всегда нет на месте, да он и не нужен, в школе красть некого и незачем. Солнце лениво пробирается через большие окна и освещает портрет Александра Сергеевича Пушкина. Неспроста школа носит его имя. Пушкин проезжал Бузулук ещё в то время, когда по крупицам восстанавливал события Пугачёвского бунта.

Ступая по мышиному тихо, можно попасть в кабинет, оставленный открытым чей-то неосторожной рукой. Высокий порог с облупившейся краской — об него споткнулся не один зазевавшийся ученик. В открытое окно, не смотря на полуденный зной, залетает ветер и колышет лёгкие занавески. Быстро прикрыв скрипучую дверь, отправляюсь в путешествие вдоль рядов белоснежных парт. На них ещё не высохла свежая краска, а на протёртом полу красуются белые размазанные капли. Тёмно-красные шкафы с цветами в больших горшках. Тут и исцарапанные фикусы, и алоэ с отломанными листьями. На одной из полок по слою пыли написано: «6 А супер». Это дети из школьного лагеря, они ушли на обед и скоро должны вернуться, чтобы забрать рюкзаки, наваленные за одним из стеллажей. Надо уходить, пока не застукали. С грацией женщины-кошки и ловкостью человека-паука я лёгкими прыжками, чтобы не вызвать лишнего скрипа, направляюсь к выходу. Вахтёр уже на месте, меланхолично жуёт овсяное печенье, глядя в пустоту школьного коридора. Хорошо, что я знаю, где запасной выход. Три широких шага — и я уже на пороге школы. Несанкционированная экскурсия завершена. Осталось только отдышаться и побрести за очередным стаканчиком мороженого. Жаркий выдался денёк.

На карте России сотни городков, похожих на Бузулук. Он пережил и Революцию, и Великую Отечественную войну, и перестройку. Но город не потерял своей лирической самобытности. Бузулучане живут и даже не подозревают, насколько их дом замечательный и уникальный.