В областном УГИБДД подвели итоги работы

25 января в Доме журналиста прошла пресс-конференция начальника областного Управления ГИБДД Игоря Антонова. На встрече с журналистами он рассказал об итогах работы ведомства в 2017 году.

На территории Самарской области в ушедшем году было зарегистрировано 3715 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 374 человека погибли и 4843 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 3,6%, число погибших и раненых в них людей на 13,2% и 4,4% соответственно.

Количество аварий, совершенных водителями в состоянии опьянения сократилось на 16,1% (239), число погибших и раненных в них людей уменьшилось на 27,3% (64) и 14% (351) соответственно. Также снизилось и количество ДТП совершенных водителями, отказавшимися от медицинского освидетельствования, — на 3,6% (81), а вот число погибших и раненых в них людей возросло на 100% (4) и 7,7% (126).

По результатам 2017 года следует выделить несколько положительных тенденций — сокращение дорожно-транспортных происшествий по вине: водителей с признаками опьянения на 14,8% (241); автобусов на 10,7% (109), транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам на 13,9% (266), а также «молодых» водителей на 15% (240).

В качестве проблемных вопросов Игорь Анатольевич назвал рост детского дорожно-транспортного травматизма и рост наездов на пешеходов на пешеходный переходах.

Так в прошедшем году на территории области зарегистрировано 508 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 13 несовершеннолетних погибли и 553 получили ранения. Кроме того именно маленькие пешеходы стали наиболее уязвимой и проблемной категорией участников дорожного движения в регионе — произошло 232 наезда на детей-пешеходов, в которых погибло 5 детей и 234 получили ранения.

«Почти четверть ДТП с участием детей произошло в темное время суток (21%), при этом световозвращающие элементы детьми не использовались, а переход проезжей части ими осуществлялся без соблюдения каких-либо мер личной безопасности. Отдельно хочется отметить, что нередко дети становятся участниками дорожно-транспортного происшествия по собственной неосторожности (22,4%)», — подчеркнул начальник областного УГИБДД.