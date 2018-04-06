В Самаре проходит форум по раку полости рта

6 апреля в самарской Дорожной клинической больнице открылся Евразийский форум по раку полости рта с участием ведущих экспертов в этой области из России, Индии, Казахстана и Египта.



В рамках форума прошел круглый стол, в котором приняли участие: основатель Евразийского противоракового фонда и Евразийского совета по онкологическим исследованиям Сомасундарам Субраманиан, председатель Российского экспертного совета Евразийского общества по онкологии головы и шеи Виктор Письменный, президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, основатель и член совета директоров Евразийской федерации онкологии Айер Субраманиа, Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.





На круглом столе поднимались такие важные вопросы, как необходимость врачей взаимодействовать с некоммерческими противораковыми, в том числе пациентскими организациями; чего не хватает пациенту при первичном обращении к врачу; также говорили о способах улучшения качества жизни пациентов после лечения опухолей рта и ротоглотки.

Кроме того, в мероприятии приняли участие пациенты — бывшие раковые больные.

Каждому из них когда-то поставили диагноз онкология полости рта. Сегодня эти люди здоровы и полны жизни. Самую молодую пациентку рак настиг в 19-летнем возрасте — сегодня Анастасии 28 лет. Девушке провели операцию на языке. Сегодня Настя живет, улыбается и даже говорит — есть лишь небольшие дефекты речи. Самая возрастная пациентка поборола рак уже на пенсии.



«Самое основное в нашей работе — это наши пациенты, — отметил Сомасундарам Субраманиан. - Поэтому было решено с этой сессии запускать этот форум. Сегодня здесь присутствуют люди, которые победили рак и они нам расскажут о своих проблемах».

«Для решения важнейших проблем онкологических пациентов требуется консолидация усилий пациентов, пациентских и общественных организаций, врачей, всего общества и в целом государства», — подчеркнула Ирина Боровова.

Фото Екатерины Тальман