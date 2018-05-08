В добрый путь, школяры!

Завершён очередной учебный год в Школе Молодого Журналиста. Это уже 18 выпуск учащихся. В этом году их 10 – тех, кто получил Свидетельства об успешном прохождении курса лекционных и практических занятий. На протяжении семи месяцев они постигали основы ремесла, вникали в секреты профессии, пробовали свои силы: писали информации и зарисовки, брали интервью, примеряли на себя роль репортёров. Двое из нынешних выпускников будут определяться с выбором профессии этим летом, другим ещё есть время подумать.

Но независимо от будущего выбора, наши выпускники знают, ради чего тратили время. Сегодня они дают советы тем, кто придёт в Школу Молодого Журналиста в следующем октябре.

Анна Миненкова:

Будущие журналисты, пионеры и просто талантливые люди! Вам предстоит провести семь незабываемых месяцев. Надеюсь, вы скоро научитесь выделять главное и вычёркивать лишнее. Каждая публикация будет давать вам толчок и мотивацию. Пишите интересно, заходите с разных сторон, меняйте подходы. Самое главное — не лениться и не опускать руки, не унывать и не выходить из игры. Если повезёт, вы найдёте здесь своё место.

Катя Тишина:

Есть такое понятие – второй дом. Для меня это Школа Молодого Журналиста. Именно здесь я смогла показать свои творческие способности, проявить себя как будущий журналист. Сколько всего интересного произошло за эти месяцы. Экскурсии, творческие занятия, практические задания – всё это надолго запомнится мне. ШМЖ – место, где я стала увереннее, приобрела бесценный опыт и научилась писать оригинальные авторские тексты. Если вы ещё раздумываете, стоит ли идти учиться сюда, не сомневайтесь, конечно, стоит.

Я буду скучать по своей группе, в которой нашла новых друзей, по общению с Ириной Михайловной, по нашим совместным разборам материалов и по конференц-залу Дома журналистов, который настраивал на работу и вдохновлял на новые творения. Желаю будущим школярам успехов, удачи и не сворачивать с намеченного пути.

Лиза Форкунова:

Когда я в первый раз пришла в Дом журналиста, я ожидала увидеть самый обычный класс, приготовилась к тому, что придётся сидеть за партами и у нас будет очень строгий учитель. Но все уроки проводились в лёгкой атмосфере. Все знания дались легко, и меня не пришлось заставлять что-то учить! Я благодарна всем, кто был со мной всё время обучения: и ребятам, с которыми я училась (за отличное настроение и дружелюбную атмосферу), и Ирине Михайловне за все знания, которые получила. Я всегда буду помнить тех людей, с которыми прошла этот путь.

Олеся Масливец:

Будущие школяры! Не пропускайте занятия – не тормозите группу, так все смогут узнать больше. Не отвлекайтесь на телефоны, прячьте сразу. Запомните, откладывать «на потом» — не круто. Если Ирина Михайловна говорит – «пишите», значит садимся и пишем. Не ленитесь! С начала наших занятий в Школе Молодого Журналиста я поняла, пользоваться электронной почтой – это удобно. Читайте почту! Тем более, там будут появляться шпаргалки от куратора. Записывайте лекции Ирины Михайловны. Столько полезной информации не усвоить на слух, точно говорю. Если решил быть журналистом, пиши, пиши, пиши! Не повторяй моих ошибок.

Таня Чиняева:

Я бы хотела пожелать тем, кому ещё предстоит учиться в Школе Молодого Журналиста: друзья, не бойтесь ничего, больше пишите, вам это пригодится. Пишите обо всём, что видите. Желаю вам добиться всего, что вам нужно: стать настоящими журналистами тем, кто действительно этого хочет. Успехов вам!

Настя Кузнецова:

Школа Молодого Журналиста – это место, где ты можешь попробовать что-то новое. Например, побывать на экскурсии на телевидении. А также это отличная возможность убедиться в необходимости идти в журналистику. Как и настоящему журналисту, тебе понадобится много терпения и упорства. Удачи!

P.S. Забудь про лень. Мне она помешала.

Александр Тращенко:

Последующим поколениям школяров! Надеюсь, все пришедшие сюда осуществят свою мечту стать журналистом, репортёром. Надеюсь, вы будете продвигать свободу слова и печати в российских СМИ. Здесь вы наберётесь опыта в написании и структурировании статей и заметок, азам интервьюирования, а также многому другому. Удачи, упорства и твёрдого выбора профессии. Дерзайте.

Саша Крюкова:

Пишите с самого начала и старайтесь выполнять все задания. Школа – неплохой опыт. Используйте возможность попробовать что-то новое. Постарайтесь все сразу перезнакомиться – новые знакомства всегда несут новые эмоции, и учиться интереснее.

Ольга Ширкина:

Я думаю, в журналистике главное часто писать. Опыт, труд и практика. Я это поняла на себе. И не сдаваться, даже если сначала получаются ужасные тексты. Желаю удачи!