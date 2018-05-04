Создаём информационные пакеты

А вы знаете, что такое «информационный пакет» и что в него можно положить? На недавнем занятии школяры открыли для себя инструмент, с помощью которого можно полнее и разнообразнее преподнести читателям событие, помочь им понять его причины и оценить последствия.

Учимся, играя

Екатерина Тишина

Сегодня Ирина Михайловна приготовила для нас творческое задание – сверстать информационный пакет. Кто-то задумчиво сидит за столом, другие активно дискутируют и спорят. Когда я впервые услышала это словосочетание, представила бумажный пакет, в котором лежат газеты и журналы. Теперь-то я знаю, информационный пакет – это эффективная форма подачи материалов. Главную новость дополняют информацией, которая помогает привлечь внимание читателя к теме.

Мы поделились на 3 команды. Поводом для нашей работы послужили вымышленные новости – для каждой команды свои, темы определил жребий. Моей команде досталась новость о появлении в городе нового деликатеса – кенгуриного мяса. У других групп информационные поводы не менее интересные. Ограниченные только временем и своим воображением, команды приступили к работе.

Это было похоже на игру. У всех на столе творческий беспорядок: под грудой ножниц, бумаги, клея и маркеров то и дело теряем фотографии для оформления полосы и подсказки, которые нам дала Ирина Михайловна. Подсказки помогают структурировать информацию и придумывать новые повороты в подаче материала. Главная фишка – работа в команде. Мы распределяем обязанности, делимся друг с другом соображениями в поиске лучшего решения.

По истечении часа мы заканчиваем работу и начинаем обсуждение. Чего только не было в наших макетах: и интервью с бомжами, которых избили сбежавшие с фермы кенгуру, и тонны арбузов, рассыпавшиеся на оживлённой трассе, и репортаж о митинге против судебного преследования сквернословов, и даже обсуждение закона об уголовной ответственности за нецензурную брань. Не всё получилось идеально, нашлись и недочёты, и ошибки. Однако мы не расстроились. Мы сделали для себя важный вывод: к любой информации можно привлечь внимание разных категорий читателей, разъяснив её суть и обогатив дополнительными сведениями. Каждый покинул занятие с хорошим настроением, новыми знаниями и навыками. А работа в команде ещё сильнее подружила нас.