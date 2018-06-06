Доступность и качество медицинской помощи

Так была сформулирована тема очередного круглого стола, который прошел 5 июня в Доме журналистов — совместный проект Самарской организации Союза журналистов России и редакции областной газеты «Волжская коммуна». На самом высоком уровне участники круглого стола обсуждали главный вопрос — как снизить уровень неудовлетворенности жителей Самарской области получаемой медицинской помощью.

По словам руководителя управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области Светланы Михальченко, больше всего жалоб и претензий вызывает первичное звено — поликлиники: более 40-45%. Но именно оно оказывается самым массовым в оказании медуслуг — в Самарской области это 5 миллионов посещений в год. Многое в области уже делается, чтобы жители были довольны. Отремонтированы 13 поликлиник, все детские поликлиники оснащены современным оборудованием.

Кстати, решить проблему во многом помогают и организационные меры, не требующие больших финансовых вложений. Такой опыт есть, о нем рассказала главный врач Самарской горбольницы №4 Наталья Виктор. В этом лечебном учреждении давно введена электронная очередь, что позволяет сократить время ожидания приема, работает электронная регистратура, в которой больной сам выбирает удобное для него время посещения врача, сделана удобная навигация, и пациент не тратит время и силы на поиски нужного кабинета. А прикрепленные к поликлинике самарцы теперь получают SMS с приглашением на диспансеризацию, флюорографическое или маммографическое обследование.

Эксперты обратили внимание, что многие пациенты наплевательски относятся к своему здоровью, запускают болезнь, а потом ждут от врачей чуда… О необходимости своевременного обращения к врачу для ранней диагностики говорил и главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов. Наблюдаемый в настоящее время рост числа онкозаболеваний — процесс естественный, и связан он с ростом продолжительности жизни. Но рак излечим, если вовремя его диагностировать, а вот при запущенной патологии врачи бессильны — им остается только подобрать лечение, чтобы хоть как-то продлить жизнь больному.

Налаживается работа службы скорой помощи. По информации главного врача Самарской городской станции скорой медицинской помощи Вячеслава Малахова, сегодня 15 операторов обрабатывают 2,5 тысячи звонков в сутки, более 60 бригад обслуживают 1000 вызовов — это почти вдвое больше, чем было в августе-сентябре 2017 года. Но следует понимать, что истинными основаниями для вызова скорой помощи являются ДТП, какие-либо «боевые» случаи, падения с высоты, симптомы коронарной недостаточности и мозговые нарушения. Ни высокая температура, ни высокое артериальное давление не являются «скоропомощными» случаями. Для этого в каждой поликлинике есть кабинет неотложной помощи, работающие без выходных с 8 до 20 часов. «Неотложка» доезжает по вызову максимум за 30 минут.

Большое внимание участники круглого стола уделили высокотехнологической помощи в регионе. Практически все виды ВМП можно получить в регионе — в клиниках медуниверситета, областной больнице им. Середавина, кардиологическом и онкологическом диспансерах и других ведущих медицинских центрах Самарской области.

Круглый стол оказался полезен еще и тем, что на этой площадке состоялась встреча врачебного сообщества и пациентских организаций, которые смогли найти решение многих острых проблем.