ЖКХ: новое качество жизни

Так называлась тема очередного круглого стола, прошедшего 8 июня в Самарском Доме журналистов в рамках совместного проекта Самарской организации Союза журналистов России и редакции газеты «Волжская коммуна».

На обсуждение были вынесены вопросы, которые волнуют практически всех жителей области: как в Самарской области проводится лицензирование управляющих компаний? могут ли жители влиять на этот процесс? какова роль жильцов в управлении многоквартирным домом? как формируется комфортная городская среда? как реализуется в области программа капремонта?.

Как сообщил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских, лицензирование УК не в полной мере отвечает тем ожиданиям, которые появились у жителей, когда эта процедура вводилась. Лицензирование происходит по формальным признакам: если УК отвечает четырем критериям — зарегистрирована в России, ее директор не был судим за экономические преступления, у него есть квалификационный сертификат, и название компании не похоже на название другой компании, — лицензия будет выдана. Сейчас пытаются внести изменения в процедуру выдачи и отзыва лицензий.

О том, как привлечь жителей активнее участвовать в управлении своей собственностью, как организовать их обучение говорили руководитель Ассоциации ТСЖ, ЖКХ и советов МКД Ирина Кочуева, главный консультант правового управления Госжилинспекции Самарской области Алексей Давиденко, руководитель региональной рабочей группы ОНФ Руслан Эфендиев, управляющий микрорайоном «Советский-3» Елена Турсукова и председатель совета дома Александр Акованцев — по его дому ни одно решение УК не может принять без участия жителей. Но, к сожалению, это пока редкий пример для Самарской области.

Формированию комфортной городской среды уделяется сейчас большое внимание. Приоритетный проект «Комфортная городская среда» стартовал в 2017 году. По информации начальника управления экономического мониторинга и анализа министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Наталии Винокуровой, в прошлом году на этот проект было потрачено более 2 миллиардов рублей, из них 927 миллионов — из федерального бюджета. В 2018 году на это будет направлено более 1 млрд рублей, из которых 573 млн — средства федерального бюджета. На эти деньги приводятся в порядок дворы и общественные пространства, которые определяют сами жители.

Качество жизни напрямую зависит от сосмтояния наших домов, от вовремя сделанного в них капремонта. Как сказал врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов, ситуация со сбором платежей на капремонт в регионе улучшилась. В 2017 году собираемость средств составила 110% (это с учетом долгов за прошлые годы), в этом году Фонд планирует достичь 115% собираемости. Архипов также отметил, что дома, в которых жильцы практически не имеют задолженности по капремонту, могут быть отремонтированы раньше намеченного срока, если жители посчитают это нужным.

Мысль о необходимости повышать ответственность жильцов за свое имущество, за свой дом, прошла красной нитью через все выступления.