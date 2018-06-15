Будущее началось сегодня

Очередной круглый стол, организованный редакцией газеты «Волжская коммуна» и Самарской организацией Союза журналистов России, был посвящен цифровой экономике в Самарской области. Он прошел в Доме журналистов 14 июня.

Говорить о том, что это экономика будущего, не приходится — цифровая экономика уже вошла в нашу жизнь. По данным социологического исследования, о котором рассказала директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова, жители области оценивают уровень готовности к цифровой экономике как хороший в сферах безопасности и управления человеческими ресурсами, как очень хороший — в электронной коммерции, но, увы, как низкий — в сферах бизнеса, государственного управления, здравоохранения и культуры.

Цифровая экономика требует нового подхода к образованию. Как сказала советник при ректорате СамГТУ Ольга Наумова, в университете регулярно проводится конкурс междисциплинарных команд — наиболее эффективные проекты отмечены на стыке дисциплин.

Как отметил управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов, университеты должны выпускать не тех, кто ищет работу, а тех, кто дает работу.

По мнению директора Института инновационного развития СамГМУ Александра Колсанова, другого пути, кроме как к цифровой экономике, у нас нет. В медицине уже сейчас активно проводится цифровизация: электронный документооборот, искусственный интеллект в компьютерной и магнитно-резонансной томографии, возможность работать удаленно в сервере, в котором хранится огромное количество изображений, телемедицина.

Но цифровая экономика порождает и новые угрозы — кибератаки. По информации руководителя Центра по противодействию кибератакам при правительстве Самарской области Артема Сафонова, ежегодно фиксируется около 40 ицидентов, представляющих реальную угрозу, а расследование проводится по нескольким тысячам случаев.

О цифровизации в реальном секторе, в животноводстве рассказал председатель Союза производителей молока Самарской области Николай Сомов. Беспилотные дроны, тракторы с навигацией — это уже реальность. Для 10% хозяйств губернии роботы — дело привычное.