Как развиваться малым городам?

О стратегии развития малых городов шла речь на очередном круглом столе, проведенном совместно Самарской организацией Союза журналистов России и редакцией газеты «Волжская коммуна» 19 июня.

О решении первоочередных проблем малых городов, о выборе стратегии для их развития и конкурентном преимуществе рассказали первый заместитель главы городского округа Кинель Александр Прокудин, заместитель главы городского округа Жигулевск по экономике Владимир Глинских и начальник отдела архитектуры и строительства городского округа Октябрьск Александр Прокофьев. Проблемы во многом общие — закрытие крупных предприятий, отток населения. А вот в Кинеле численность населения растет — за счет переселенцев из Самары: людей привлекает строящееся в городе жилье.

Об инвестиционной привлекательности городов области сказал в своем выступлении президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев. В настоящее время развитию бизнеса в муниципальных образованиях мешает огромное количество проверок. По подсчетам Фомичева, предпринимателям приходится иметь дело с 39 контролирующими организациями.

Большинство городов предполагают строить стратегию своего развития на туризме. По мнению руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, у каждого города есть свое уникальное предложение для туристов. Это одно из основных требований для развития туризма, еще два — транспорт и размещение туристов. Но самое главное — требуются конкретные люди, которые бы занимались стратегией туризма, команда развития.