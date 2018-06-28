Внимание молодежи

Реализации молодежной политики в Самарской области было посвящено очередное заседание круглого стола, организованного Самарской организацией Союза журналистов России и редакцией газеты «Волжская коммуна». Круглый стол прошел 27 июня в Доме журналистов.

Так совпало, что именно в этот день отмечается День молодежи России, с чем собравшихся поздравил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев.



Он рассказал, о том, как реализуется молодежная политика в регионе, о мерах поддержки молодежных инициатив, о проектах, которые переросли рамки региона и вышли на федеральный и даже международный уровень. Это, например, лагерь iВолга, который в этом году откроется на Фестивальной поляне в июле.

Вопросам трудоустройства посвятила свое выступление директор «Молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина, особо отметив важность первого рабочего опыта для подростков для профориентации и личностного становления.

Многое делается для трудоустройства молодых специалистов в Самарском университете и Самарском колледжде сервисных технологий и дизайна, опытом этой работы поделились начальник управления занятости и карьеры университета Любовь Выборнова и директор колледжа Татьяна Санникова.

Татьяна Александровна к тому же много лет занимается волонтерским движением, возглавляя Самарский центр развития добровольчества. Практически все учащиеся колледжа имеют опыт волонтеров, помогая людям и открывая в себе новые грани. Кроме того, именно добровольчество является настоящей школой патриотизма, с этим согласились все эксперты.

О мерах поддержки молодых ученых, о вовлечении в науку студентов говорил начальник управления подготовки научных кадров Самарского университета Марк Шлеенков.

А руководитель образовательных проектов YellowRockets Павел Веселовский рассказал, как научные идеи студентов, зачастую парадоксальные, могут превратиться в бизнес.