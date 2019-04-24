«Сделано в Самарской области»: новый уровень местного производства

24 апреля в Доме журналиста прошел круглый стол, на котором обсудили проблемы и возможности самарских товаропроизводителей.





Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта газеты “Волжская коммуна” и регионального отделения Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

В обсуждении приняли участие консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Надежда Романова, а также руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.

В числе затронутых вопросов обсудили расширение линейки продуктов, производимых в регионе, а также продвижение товарной марки “Сделано в Самарской области”

Своим опытом производства поделились и региональные товаропроизводители, в числе которых самарский виноградарь Сергей Елисеев и директор ООО “Чайный дом” Лариса Карпенко. О первом в Самаре Агропарке рассказал его директор Дмитрий Штоков.

По результатам круглого стола были выявлены проблемы местного товаропроизводства и намечены пути развития самарского продукта как узнаваемого бренда.