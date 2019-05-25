В Струковском саду прошел XXVI Фестиваль журналистики

25 мая 2019 года в Струковском саду состоялся XXVI Фестиваль журналистики – «Пресса-2019». Фестиваль был посвящен Году театра в России. Организаторами мероприятия выступили Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В мероприятии приняли участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля стали также ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьных СМИ.

Открыл фестиваль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Фестиваль прессы уже стал доброй традицией нашего города и нашей области. Здесь собираются люди не только профессионально работающие в прессе, газетах, журналах, на телевидении, в интернет-изданиях. Сюда приходят десятки тысяч жителей со всей Самарской области. Приходят для того, чтобы как можно больше узнать о том, как готовятся новости, сфотографироваться, поговорить со звёздами прессы, ведущими журналистами радио, телеэфиров, с нашими замечательными журналистами, которые работают в газетах».

Губернатор поздравил участников и гостей фестиваля, пожелал журналистам и работникам СМИ успехов и творческих побед.

Председатель самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поприветствовала представителей региональных изданий и пресс-служб, а также выразила благодарность гостям фестиваля за участие в жизни и развитии самарской журналистики:

«Двадцать шестой раз мы собираемся в этом парке. Наш фестиваль — это признание журналистов, в любви вам, дорогие читатели, телезрители, радиослушатели. Спасибоза то, что вы у нас есть, за вашу любовь, за справедливую критику. Каждый год в конце мая мы встречаемся с вами здесь, в Струковском саду: вы задаете нам вопросы, даете свои советы. И журналисты всегда прислушиваются к вам. Я думаю, мы можем гордиться тем, что журналисты Самарской губернии не боятся встречаться с теми людьми, для которых они работают».

На фестивале работало около 25 площадок, каждая из которых представила гостям свою особенную программу, отражающую главную тему фестиваля — Год театра.

На фестивале «Пресса-2019» выступали музыкальные и танцевальные коллективы. гости приняли участие в конкурсах и театральных викторинах. В течение дня в парке работали фотовыставки, проводились розыгрыши призов, благотворительные акции.

Посетители участвовали в интерактивных программах фестиваля. Театральные мимы развлекали гостей, для детей работали мастер-классы по аква-гриму. На одной из аллее парка состоялся массовый художественная пленэр, работала арт-мастерская. Отведать вкусной каши можно было на полевое кухне.

На закрытии фестиваля участникам были торжественно вручены дипломы победителей и лауреатов, а также кондитерские изделия Самарского филиала компании «Нестле-Россия».