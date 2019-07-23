25 июля — старт приема заявок на конкурс «Самарский взгляд 2018-2019»

В Доме журналиста прошло заседание художественного совета Фотообъединения областного Союза журналистов, на котором обсудили условия и порядок проведения Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд».

В этом году конкурс отмечает 10-летний юбилей. За время своего существования «Самарский взгляд» стал одним из самых престижных фотоконкурсов России, проводимых в регионах. Ежегодно здесь собираются настоящие профессионалы своего дела, которые передают опыт и знания начинающим фотографам. Основная цель состязания — привлечь внимание общественности к проблемам и изменениям в жизни города, а также к роли фотографии в жизни современного общества.

Прием заявок на участие в конкурсе стартует уже в этот четверг, 25 июля, и продлится до 5 августа. Отправить свои работы на конкурс могут как профессиональные фотографы и фотожурналисты, так и начинающие любители фотоискусства. Заявки и работы принимаются по нескольким номинациям:

- События

- Настроение города

- Люди и повседневная жизнь

- Природа

- Другая реальность

- Коммерческая фотография

- Спорт

Победителей в каждой номинации наградят дипломами и памятными подарками. По итогам конкурса будут традиционно присуждаться две главные премии: «За лучшую пресс-фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

Также в рамках конкурса будут вручены специальные призы:

— специальный приз «Моя Самара» от Администрации г. о. Самара за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующих жизнь Самары (архитектура, городской пейзаж, люди и др.);

— специальный приз «За истинную фотографию» имени Андрея Баскакова за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности;

— специальный приз от спонсора.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку, отправить ее и работу в электронном виде по адресу: samar-vz-2018-19@mail.ru, либо предоставить на CD/DVD диске или флеш-карте по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Самарская областная организация Союза журналистов России (время работы: пн.-чт.: 10:00-17:30; пт.: 10:00-17:00).

Условия участия в конкурсе и порядок подачи работ указаны в положении.

Возрастное ограничение конкурса — 16+

Больше о конкурсе «Самарский взгляд» — в интервью с председателем Фотообъединения Областного Союза журналистов Юрием Стрельцом.