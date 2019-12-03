«Благородство» 2019: церемония награждения лауреатов

Союз журналистов и Ассоциация творческих союзов

приглашают на XXII церемонию награждения победителей

общественной Акции «Благородство».

9 декабря в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина

(ул. Льва Толстого, 94)

27 историй о бескорыстии, мужестве и человечности.

Приглашаем узнать имена героев!

Начало в 13.00. Вход свободный.

6+

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет:

т. 332-68-39 — руководитель пресс-службы СООСЖР Елена Абкина;

т. 332-57-94 — пресс-секретарь СООСЖР Мария Гуркина;

т. 332-02-72.

Эл. почта: blagorodstvo2019@mail.ru