«Благородство» 2019: церемония награждения лауреатов

Союз журналистов и Ассоциация творческих союзов
приглашают на XXII церемонию награждения победителей
общественной Акции «Благородство».
9 декабря в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина
(ул. Льва Толстого, 94)
27 историй о бескорыстии, мужестве и человечности.
Приглашаем узнать имена героев!
Начало в 13.00. Вход свободный.
6+
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет:
т. 332-68-39 — руководитель пресс-службы СООСЖР Елена Абкина;
т. 332-57-94 — пресс-секретарь СООСЖР Мария Гуркина;
т. 332-02-72.
Эл. почта: blagorodstvo2019@mail.ru