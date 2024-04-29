Ирина Цветкова отмечена Благодарственным письмом за вклад в Международный конкурс «Мы — будущее России»

Ирина ЦВЕТКОВА за участие и большой вклад в Международный конкурс молодежных СМИ «Мы — будущее России» отмечена Благодарственным письмом Академии Святителя Алексия.



Международный конкурс молодежных СМИ «Мы — будущее России» проводился на протяжении пяти лет, при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фонда президентских грантов.

Ирина Цветкова — преседатель Самарского областного отделения СЖР, член Общественной палаты Самарской области, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, председатель Ассоциации творческих союзов, заслуженный работник культуры РФ, заслуженый журналист России.