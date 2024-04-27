Подведены итоги конкурса молодежных СМИ «Мы — будущее России!»

В Тольятти, в Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия Московского, прошло торжественное закрытие V международного конкурса молодежных СМИ «Мы – будущее России!». Награды лауреатам вручали ректор Академии, протеирей Дмитрий Лескин и Ирина Цветкова, председатель Самарского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Самарской области, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области.

Конкурс «Мы — будущее России!» приобрел особую социальную значимость. С его помощью создаётся медиапространство, способствующее позитивной молодежной активности, формированию у гражданина высокого уровня духовной, интеллектуальной и профессиональной культуры.

Проект реализуется при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фонда президентских грантов.

С каждым годом конкурс расширяет географию. В 2024-ом поступили работы от школьных и студенческих СМИ не только со всей Самарской области, но и других регионов страны. Из Пермского края, Челябинской, Тверской, Пензенской и Московской областей.

В финал вышли сильнейшие работы, которые были выполнены в трех номинациях:

— «Помощь от чистого сердца»,

— «Воспитание молодежи через разные виды искусства. Отечественная культура – образ настоящего»,

— «История и традиции родного края: полное погружение».

Оценивало работы высокопрофессиональное жюри — ведущие специалисты средств массовой информации Самарской области.

- Каждый год конкурс радует нас своими результатами. Мы видим у ребят большой потенциал и движение роста. - Отмечает Ирина Цветкова, член жюри конкурса. — Работы, которые здесь были педставлены, подкупают искренностью и теплотой, художественными приемами. И огромное спасибо Поволжской академии, Дмитрию Лескину и за этот проект, дающий возможность молодежным медиацентрам проявить себя и получить опыт.

Специальный приз от Самарского областного отделения Союза журналистов России был вручен творческому объединению «Креаторы» Поволжской Академии им. Святителя Алексия. Самарское областное отделение СЖР принимает самое деятельное участие в реализации данного проекта, уделяя особое внимание такому направлению как работа с молодежными редакциями.

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