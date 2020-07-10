В Доме журналиста вручили главные призы викторины «Наша губерния 2020»

10 июля в Доме журналиста прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги викторины «Наша губерния 2020». В ходе пресс-конференции состоялось вручение главных призов победителям викторины.

Викторина «Наша губерния 2020» проходила 1 июля в пунктах общественного голосования. В ней приняло участие более 1 миллиона жителей Самарской области. Каждый совершеннолетний житель области мог проверить свои знания об истории родного края, вспомнить знаменательные даты и героические имена земляков.

Организаторами этой акции выступили Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» и Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области.

Общий призовой фонд составили: 3 квартиры, 3 автомобиля, 4 тысячи подарочных карт и открытки с видами Самарской губернии.

Главные призы — ключи от трех авто и трех квартир — были вручены победителям розыгрыша 10 июля в конференц-зале Дома журналиста.

Итоги акции озвучили на пресс-конференции директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» Дмитрий Славецкий и председатель Ассоциации правовой помощи и просвещения Самарской области Оксана Симонова. Они назвали имена обладателей главных призов и вручили ключи от трех автомобилей «Лада Ларгус» и трех квартир счастливым участникам розыгрыша.

Владельцами автомобилей стали Наталья Энгельс из Красного Яра, Наталья Хархавкина из села Хворостянка, Елена Аникина из Сызрани. Сертификаты на квартиры получили Оксана Марьина из Самары, Александр Наумов из села Васильевка и Лилия Картунова из Тольятти.

- Викторина «Наша губерния 2020» приурочена к 170-летию Самарской губернии, которое мы будем отмечать 13 января 2021 года, — Пояснила Оксана Симонина. — Акция призвана привлечь внимание жителей к столь важной для нашего региона дате. Самым сложным было информировать население о проведении акции. Не меньше работы предстоит и с организацией вручения призов, которой мы будем заниматься до 31 июля 2020 г. Хочется поблагодарить руководителей муниципальных образований за предоставление помещений для проведения викторины. Также огромное спасибо нашим партнерам, спонсорам и волонтерам за помощь в организации викторины».

Многодетная мама Наталья Энгельс стала счастливой обладательницей автомобиля. До сих пор не может поверить в чудо: «У меня четверо детей: дочь, уже взрослая, и три сына. В викторине приняли участие не особо веря в удачу. Только сейчас осознали, что всё это действительно произошло с нами. Мы — обычная многодетная семья и для нас такой выигрыш – большое счастье. Младшим хочется на природу, в деревню к дедушке. Теперь будем ездить на собственной машине».

Призы остальным победителям будут выдаваться с 11 по 31 июля в центрах выдачи призов: в Тольятти – в библиотеке (ул. Голосова, 20); в Самаре – в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а).

Центры выдачи призов будут работать с 11 по 31 июля 2020 года с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельников.

Продолжает работу горячая линия викторины, вопросы можно задать по многоканальному телефону: 8-800-55-55-263.

Подробности на сайте: https://www.samregion.ru/press_center/news/v-samarskoj-oblasti-nagradili-pobeditelej-viktoriny-nasha-guberniya-2020/