Первое занятие по обучению журналистов основам безопасности в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов

В. Соловьёв отметил, что в Союзе свято чтут память о наших погибших коллегах. Ежегодно 15 декабря СЖР проводит день памяти погибших журналистов. Председатель СЖР вспомнил и о своей работе в качестве военного корреспондента в странах бывшей Югославии, Чечне и многих других местах военных конфликтов.

— Отдельное место в моей биографии журналиста, — поделился воспоминаниями В. Соловьёв, — занимают события в Беслане во время страшного теракта в начале сентября 2004 года. Наша группа приехала в соседний регион на обычную съёмку и через короткое время произошёл теракт в Беслане. Поехали срочно туда. «Разворачиваться» пришлось, что называется, «с колёс». Никакой одежды, кроме джинсов и рубашки, у нас с собой не было. Арендовали 2 микроавтобуса, где ночевали в течение нескольких дней, наполненных напряжённой репортёрской работой.

Журналистам, готовящимся к работе в экстремальных ситуациях и горячих точках, глава СЖР дал несколько практических советов — брать с собой дополнительные аккумуляторы для телефонов и камер, иметь н.з. продуктов, денег и вещей, которые могут пригодиться в случае «форс-мажора» и рассказал о многих других «секретах» из своего журналистского опыта.

Далее к участникам проекта обратился Максим Горохов, врач-методист Управления медицинского обеспечения МВД России, рассказавший об охране здоровья журналистов при исполнении профессионально-служебных задач в период нестабильной эпидемиологической обстановки.

Проект продолжится в следующем году.