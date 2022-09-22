В Сочи начинает работу XXVI Форум современной журналистики «Вся Россия-2022»

Сегодня в Сочи стартовал XXVI Форум современной журналистики «Вся Россия-2022». В работе Форума принимает участие делегация Самарского областного отделения Союза журналистов России. Представляют нашу региональную журналистику Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР, Ольга Лагутина, зампредседателя Самарского областного отделения СЖР, и Наталья Корсакова, руководитель проекта ООО «ЛАДА-МЕДИА», автор передачи «Тольятти культурный».

Форум – одно из ярких мероприятий политической и культурной жизни страны. Он дает возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующихся всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов здесь выступают авторитетные политики, ученые, деятели культуры.

ПРОГРАММА ФОРУМА

22/09

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ

20:00

ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «МИРНЫЕ»

О ЖИТЕЛЯХ МАРИУПОЛЯ

Картину представят её автор Регина ОРЕХОВА, а также соавтор и оператор Вячеслав НАВАЛОВ.

Ведет:

Ашот ДЖАЗОЯН, секретарь СЖР

23/09

ВЫСТАВОЧНЫЙ 09:00

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

Приветственное слово председателя СЖР Владимира СОЛОВЬЁВА.

Осмотр экспозиции председателем СЖР.

Минипрезентации на стендах.

Модератор:

Роман СЕРЕБРЯНЫЙ, секретарь СЖР. 23/09

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ 10:00

«ПЛАНЁРКА»

Задачи школы политической аналитики для журналистов. Проблемы политического анализа в СМИ в наше время.

Фэйк-ньюс и фэйк-аналитика.

Спикеры:

Юлия ЗАГИТОВА, секретарь СЖР.

Сергей СТАРОВОЙТОВ, политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети

«Клуб регионов».

Александр СМОЛ, ведущий программы «Антифейк» и «Видели видео?».

Ярослав ИГНАТОВСКИЙ, генеральный директор аналитического центра «Политген».

Дмитрий НЕЧАЕВ, доктор политических наук, профессор, Среднерусский институт управления – филиал РАНХИГС, председатель экспертного совета АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов».11:00

ОТ КОТИКОВ ДО ФЕЙКОВ: ЗАВОЕВЫВАЕМ ДОВЕРИЕ АУДИТОРИИ!

Спикер:

Александр СМОЛ, ведущий программы «Антифейк» и «Видели видео?».12:00

КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВКУ НА ГРАНТ И ПОБЕДИТЬ?

Спикер:

Антон ДОЛГОВ, исполнительный директор Фонда Президентских грантов.

23/09

МОРСКОЙ 10:00

ЛУЧШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: от фоторепортажа до

расследования, от фильма до цикла публикаций.

Коллективный мастер-класс победителей Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2022 года.ОПЫТ ЛУЧШИХ ИЗДАНИЙ РОССИИ: что делать сегодня, чтобы остаться в

живых завтра. Спикеры – победители конкурса «10 лучших газет России

2022».Ведут:

Владимир КАСЮТИН, секретарь СЖР.

Михаил ВЯТКИН, зам. главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок».

23/09

ПОД ЛЮСТРОЙ 10:00

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДОВ И СМИ:

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Модераторы:

Е.А. ШЕПЕЛИН, председатель комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ

(г. Смоленск).

Э.С. СЕННИКОВ, заместитель начальника Главного управления организационно- правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде РФ (г. Москва).

Р.А. СЕРЕБРЯНЫЙ, к.ф.н., секретарь СЖР.

Е.М. МЕРКАЧЕВА, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, обозреватель газеты «Московский комсомолец». 23/09

ВЫСТАВОЧНЫЙ 10:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Модератор:

Галина БОЧКАРЕВА, председатель СЖ Республики Саха (Якутия). 11:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ОМСКОГО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

«ЭКОШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА»

Модератор:

Андрей МОТОВИЛОВ, председатель Омского областного отделения СЖР.12:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОй РЕГИОНАЛЬНОй ОРГАНИЗАЦИИ СЖР

К 65-летию Архангельской РО СЖР. Вектор развития – объединение. Флагман архангельских журналистов. Книга, востребованная временем.

Модератор:

Виктор ТОЛКАЧЕВ, председатель Архангельского РО СЖР. 12:30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЖР

65-летие создания организации.

Модератор:

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель Саратовского регионального отделения СЖ.

Полную программу Форума можно посмотреть на сайте Союза журналистов России http://xn--l1adgmc.xn--f1aub.xn--p1ai/