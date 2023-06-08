Состоялся XII межрегиональный Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»

7 июня Учебно-спортивный центр «Грация» собрал создателей и распространителей информационных поводов на профессиональные встречи.



На ХII межрегиональном Форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» работало 5 дискуссионных площадок с участием федеральных экспертов:

Площадка 1: «Геобрендинг: практические коммуникации в продвижении территорий России».

Эксперт: Светлана Колосова — президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса «Tоп-10 ведущих коучей России», обладательница наград и премий в профессиональной сфере: «Политические технологии», «Мастер политической̆ рекламы», «Элита PR», «Медиа-менеджер года», «Креативные технологии в PR» и пр., партнер федерального информационного проекта «Добрые новости».

Площадка 2: «Сценарии информационной войны в современных условиях». Эксперт: Михаил Онуфриенко — журналист, военный эксперт, основатель популярнейшего блога в Telegram

Площадка 3: «Социальная эффективность медиа: коммуникационные сети, СМИ и киноиндустрия». Эксперт: Мария Мокина — исполнительный продюсер «Фабрики позитивных изменений», продюсер кино и телевидения, журналист, член координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты РФ, общественного совета при Министерстве труда и социального развития РФ, член жюри медиа и отраслевых конкурсов, победитель Российской национальной премии ТЭФИ, более 10 лет возглавляла дирекцию регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России

Площадка 4: «Современные тренды медиаобразования России». Эксперт: Леонид Барков — директор Ассоциации специалистов медиаобразования, шеф-редактор журнала «Медиа. Информация. Коммуникация», член Союза журналистов России, Виктор Меркулов — руководитель Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России и мира»

Площадка 5: «Социальная реклама как инструмент коррекции социально значимых проблем». Эксперт:

Иван Чурилин — Основатель коллекции лучшего мирового креатива ABC Show. Член жюри международных фестивалей креативности New York Festivals, EPICA, Mobius Awards, PHNX Tribute, Care Awards, etc. Победитель креативного фестиваля Каннские Львы (Cannes Lions Sweepstakes)

Одним из центральных мероприятий Форума стала выставка-конкурс лучших реализованных социальных проектов Самарской области.

Форум завершило пленарное заседание с подведением итогов работы дискуссионных площадок, а также торжественное награждение победителей конкурсов:

1. социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»

2. юных журналистов «Юнкор»

3. социальных плакатов

4. лучших реализованных социальных проектов.

Организатором форума выступило Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Справочно:

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется Самарской областной организацией «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» в Самарской области и Правительством Самарской области с 2012 года. Партнерами проекта являются консалтинговая группа «Старая Площадь», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», AHO «Лаборатория социальной рекламы», Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций «LIME», АНО «Артмедиаобразование» Арины Шараповой, Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов по социальной рекламе.

Проект включает в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов.

Также в рамках проекта проводится серия тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Лектории проходят с привлечением региональных и федеральных экспертов и направлены на подготовку «бойцов информационного фронта». Один из потоков лектория направлен на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе школьных СМИ и формированию медиа центров.

Участники проекта «Добрые новости» — это федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

В рамках проекта также проходят социальные рекламные кампании участников проекта и победителей конкурсов.

Проект «Добрые новости» — это сквозной проект всех общественных инициатив, грантов, программ, т.к. он направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов.

Промежуточные итоги работы проекта в 2023 году:

В 2023 году с 19 января по 30 марта прошел сбор заявок на конкурсы. Всего было подано 720 заявок В этом году конкурс проводился в период с января по май. Всего было подано 720 заявок во всех конкурсах. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 14 номинациях. Для конкурса «Юнкор» количество номинаций сокращено до 10. Также прошел конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. С 14 марта по 28 апреля прошла серия тематических лекториев для двух обучающихся потоков, их общая аудитория составила более 44 тысяч человек.