3 июля в отеле «Лотте» состоялось традиционное торжественное мероприятие «Золотой фонд СГСПУ» — 2023!

Председатель Самарского отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова приняла участие в торжественной церемонии награждения лучших выпускников педагогического университета.



150 выпускников СГСПУ были награждены памятными статуэтками и дипломами по следующим номинациям:

• Отличник учёбы

• Культурно-творческая деятельность

• Общественная деятельность

• Научная деятельность

• Спортивная деятельность

Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РФ провела награждение в номинации Научная деятельность.



В числе почетных гостей на церемонии также присутствовали: Светлана Сергеевна Ильина, председатель комитета по образованию и науке СГД, Александр Павлович Чернышев, депутат Думы г.о. Самара, Виталий Аркадьевич Добрусин, член Союза журналистов РФ, Главный редактор издания «Самарские судьбы», Лидия Анатольевна Рогожинская, и.о. Министра спорта Самарской.

Эти люди стали наглядным примером успеха для выпускников «Золотого фонда».

Мы уверены, что прекрасное студенческое время и этот вечер навсегда останутся в памяти у молодых людей!

Мы поздравляем вчерашних студентов с завершением важного этапа в их жизни и желаем реализовать все свои мечты!