ПРИГЛАШАЕМ В КИНО!

11 июля в 14.00 в ЦРК Художественный состоится премьера клипа, в котором снимались дети с БЕЗграничными возможностями.





Мероприятие организовано Благотворительным фондом помощи детям «Источник веры» и приурочено к «Дню семьи, любви и верности».

Подопечные Фонда, дети с ОВЗ были счастливы, участвуя в процессе съемок. Посмотрите, как хорошо всё у них получилось!

11 июля 14.00 ул. Куйбышева, 105, кинотеатр Художественный. Премьера клипа «Мы раскрасим этот мир».

Справка:

Благотворительный фонд «Источник Веры» существует для оказания помощи всем тем, кто в ней нуждается. Это и дети с онкологическими заболеваниями, спасение жизни которых порой стоит очень дорого. Это и дети с детским церебральным параличом, восстановление которых требует много времени, сил и средств. Зато цена этих усилий – новое качество жизни маленького человека: возможность общаться со сверстниками, получать новые впечатления, жить полноценной счастливой жизнью! Это и пожилые люди, оставшиеся наедине с болезнями, бессилием и бедностью. Фонд «Источник Веры» помогает всем, кто нуждается в помощи. Пока мы живы, ничто не должно разуверить нас, что жизнь – это величайший дар, и мы на этой Земле для того, чтобы любить и созидать!