На площади Славы открылась выставка «Люди России»

В Самаре на площади Славы начала работать цифровая фотовыставка «Люди России», на которой представлены работы членов Фотообъединения областного Союза журналистов.



В центре внимания зрителя – человек с его радостями и заботами, буднями и праздниками, человек-созидатель, человек-творец.

Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

Авторы работ — Екатерина Афанасьева, Сергей Курочкин, Олег Кирюшкин, Марина Кейлина, Андрей Ларионов, Надежда Раскина, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Елена Фомина, Наталия Шинкевич — предлагают жанровую фотографию, портрет, стрит-фото (уличную фотографию), репортажные снимки.

Кадры, вошедшие в экспозицию, сняты в Самарской, Волгоградской, Мурманской, Калининградской, Ярославской областях, республике Дагестан, на Камчатке и Ямале.

Выставка «Люди России» будет интересна зрителям различных возрастных категорий. Рекомендуется для семейного просмотра.

Посмотреть выставку можно ежедневно с 9.00 до 22.00.

Примечательно, что 2023 год – юбилейный: 15 лет исполняется Фотообъединению областного Союза журналистов и 105 лет отмечает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

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