Приглашаем СМИ на День поминовения журналистов

Уважаемые коллеги!

14 мая в Самаре, в Троице-Сергиевом храме, пройдет День поминовения журналистов. Приглашаем вас на службу.

Начало службы — в 12.00.

Сбор СМИ — в 11.30.

Адрес храма — г. Самара, Академический переулок, 1а.



На службу соберутся сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов.

Этой традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестуном), больше четверти века. Мы вспоминаем ушедших товарищей, говорим о профессии, о настоящем и будущем журналистики, поддерживаем друг друга,