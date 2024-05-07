7 мая — День радио и связи

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио и связи!



Трудно представить нашу жизнь без современных видов связи. Социум не может обходиться без непрерывного потока информации. Стирая границы и расстояния, радио, интернет и телевидение объединяют людей и позволяют не только следить за происходящими событиями, но и быть непосредственными их участниками.

За всем этим стоит огромный труд работников связи и информации – корреспондентов, редакторов, режиссеров, операторов, технических специалистов.

Желаю вам вдохновения и успешного воплощения всех творческих замыслов, благодарных слушателей, хороших новостей и эфиров без помех!

С праздником!

Ирина Цветкова,

председатель Самарского областного отделения

Союза журналистов России