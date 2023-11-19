22 ноября состоится октрытие выставки «Самарский взгляд — Россия»

22 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставке «Самарский взгляд – Россия». На выставке будут объявлены имена лауреатов конкурса фотографии «Самарский взгляд — Россия», проводимого Самарским областным отделением Союза журналистов России.

После открытия пройдет творческая встреча с Владимиром Юрьевичем Вяткиным, председателем жюри конкурса «Самарский взгляд — Россия». Владимир Юрьевич проведет общий анализ работ, отметив лучшие стороны и типичные ошибки.

Приглашаем всех желающих мероприятие!

Начало в 18.00.

Вход свободный!

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СТАТИСТИКА

В конкурсе приняло участие более 350 автором. Было прислано более 4500 фотографий.

В шорт-лист вошло 179 работ (серий и одиночные фотографий). На выставке будет представлено 126 работ (серии, одиночные фото).

Список работ, отобранных на выставку «Самарский взгляд — Россия».

Номинация «Другая реальность» Давыдов Дмитрий, одиночная фотография «Цифровые сны» Егоров Игорь, одиночная фотография «Счастливое детство» Завьялов Александр, серия «Контактный зоопарк» Завьялов Александр, одиночная фотография «Переплетенье лиц и рук» Завьялова Мария, серия «Свободное пространство» Зорин Михаил, одиночная фотография «Не вырваться» Зубов Сергей, серия «Новый Завет» Кириллов Виктор, одиночная фотография «Возвращение» Кириллов Виктор, одиночная фотография «Домой» Кормилицина Кристина, серия «Вхождение в мир» Куприянов Павел, серия «О чем молчат рыбы?» Ларионов Андрей Александрович, одиночная фотография «Жажда иного» Притиск Юрий, одиночная фотография «После пожаров. Обезьяны» Притиск Юрий, серия «Эфереальность» Фашаян Жанна, серия «Назад в будущее» Фомина Елена, одиночная фотография «Моно» Щурова Алиса, одиночная фотография «Эктомия»

Номинация «Повседневная жизнь» Белова Александра, серия «Школьные будни» Бычкова Александра, одиночная фотография «Наедине» Волков Павел, серия «Цвет холода» Голубев Евгений, одиночная фотография «Переславский мотив Кошки» Желтов Денис, одиночная фотография «Задумавшийся» Замятниа Пелагея, одиночная фотография «Юра. Тверская область» Коноплёва Людмила, одиночная фотография «Классная рыбалка» Курилов Владимир, одиночная фотография «Утро» Мадияров Вадим, одиночная фотография «Желание ЖИТЬ» Макарова Анастасия, одиночная фотография из серии «Буллинг» Пантюшин Александр, одиночная фотография «Не их герои» Петров Михаил, одиночная фотография «На двух берегах» Питалев Илья, одиночная фотография «Ожидание» Рамазанов Николай, одиночная фотография «Кокетка» Савельев Андрей, одиночная фотография «Старость» Тарасова Светлана, серия «Мир души» Трубникова Юлия, одиночная фотография «Молитва» Хапина Софья, серия «На холмах Грузии лежит ночная мгла»

Номинация «Стрит-фото» Кочев Роман, одиночная фотография «GOLD» Астапкович Владимир, одиночная фотография «Муравей и муравейники» Березкин Виктор, серия «Динамика ритмов мегаполиса» Биятов Евгений, одиночная фотография «Жара» Гайдук Евгений, одиночная фотография «Прогулка» Гонтаренко Елена, одиночная фотография «На своей волне» Демидова Елена, одиночная фотография «Геометрия пляжа» Евдокимов Игорь «Дворы Васильевского острова» Желтов Денис, одиночная фотография «Скрипачи» Ким Олеся, одиночная фотография «Красный Стул» Кохманова Наталья, одиночная фотография «Начало» Курилов Владимир, одиночная фотография «Променад» Морозова Юлия, одиночная фотография «Летаю, значит, расту» Пантюшин Александр, одиночная фотография «Под мостом» Петров Михаил, одиночная фотография «Коридор» Субач Геннадий, одиночная фотография «Мужчины и женщины» Сухоруков Алексей, одиночная фотография «Сельская дорога» Тарасенков Александр, одиночная фотография «Среда обитания» Тихановский Илья, одиночная фотография «Колледж» Фролов Георгий, одиночная фотография «Отойди» Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Пассажиры» Чудинова Елизавета, серия «Остров — мой дом» Ясюченя Елизавета, одиночная фотография «Небоскребы»

Номинация «Герои нашего времени» Белкин, серия «Горячее сердце» Горшкова Наталья, серия «Счастье вопреки» Данилкин Роман, одиночная фотография «Как в боевике» Кормилицина Кристина, серия «Родная Земля под ногами» Мадияров Вадим, одиночная фотография «В буровой» Майшев Алексей, одиночная фотография «Званием Героя Российской Федерации посмертно…» Михальчевский Константин, серия «Работа МОСН в зоне СВО» Подгурченко Виталий, одиночная фотография «Урок русского языка» Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Хранительницы»

Номинация «Природа» Астапкович Владимир, одиночная фотография «Песнь севера» Баранов Олег, одиночная фотография «Аист в тумане» Голубев Евгений, одиночная фотография «Таинственное утро» Горелов Кирилл, одиночная фотография «Падение» Жабский Игорь, одиночная фотография «В бухте Лапласа» Закаляпин Денис, одиночная фотография «На привале» Закаляпин Денис, одиночная фотография «Стражи Юрмы» Иванов Владимир, одиночная фотография «Лебединое озеро» Карпов Артём, одиночная фотография «Сеанс гипноза» Карпов Артем, одиночная фотография «Под теплым пледом» Коржуков Артем одиночная фотография «Под белой пеленой» Мурашева Ольга, одиночная фотография «Хрустальный мир» Неумоин Дмитрий, одиночная фотография «Брачный период» Притиск Юрий, одиночная фотография «Новое начало» Проворченко Егор, одиночная фотография «Маленький космос» Рубинчик Владимир одиночная фотография «Медитация на закате. Пищуха. Сайлюгемский национальный парк» Степанова Александра, одиночная фотография «Потягушки» Тучин Константин, одиночная фотография «Белохвостый орлан» Фадеева Марина, одиночная фотография «Радуга в горах» Шерман Вячеслав, серия «Все живое» Шинкевич Наталья, одиночная фотография «В плену» Шинкевич Наталья, одиночная фотография «На посадку» Шинкевич Наталья, одиночная фотография «После дождя» Шульгина Наталья, серия «Ледяной плен»

Спорт Астапкович Владимир, одиночная фотография «Полет Икара» Белкин Алексей, серия «Вопреки» Березкин Виктор, серия «Десять ярдов» Богодвид Максим, одиночная фотография «Кольца» Виталий Подгурченко, одиночная фотография «Горнолыжник» Голованов Андрей, одиночная фотография «Вес не взят» Голованов Андрей, одиночная фотография «Вихрь» Голованов Андрей, одиночная фотография «Кармен на воде» Голованов Андрей, одиночная фотография «Пляжный футбол» ГоловановАндрей, одиночная фотография «Синхронные прыжки» Зернова Вера, одиночная фотография «Взмах крыльев» Зернова Вера, одиночная фотография «Сияние глубины» Кормилицына Кристина, одиночная фотография «На дистанции» Курилов Владимир одиночная фотография «Этюд с кошкой» Макеев Иван, серия «Через болота к пьедесталу» Новиков Сергей одиночная фотография «Полет» Пантюшин Александр, одиночная фотография «Аквакосмос» Песня Владимир одиночная фотография «Затяжной прыжок» Песня Владимир одиночная фотография «Пружина атаки» Песня Владимир одиночная фотография «Французский поцелуй» Песня Владимир, одиночная фотография «Всего лишь бронза» Песня Владимир, серия «Иероглифы на льду» Трубникова Юлия, одиночная фотография «Не отдам!» Трубникова Юлия, серия «Мяч с мужским характером» Филиппов Евгений одиночная фотография «Финальный свисток» Филиппов Евгений, одиночная фотография «Индивидуальная гонка»