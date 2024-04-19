19 апреля — День российской полиграфии

Поздравляем корректоров, редакторов, печатников, операторов вырубных машин, переплетчиков, операторов компьютерного набора и верстки, а также всех причастных к полиграфическому делу с профессиональным праздником!

Желаем Вам многомиллионных тиражей, постоянного спроса у читателей, качественных текстов, здоровья, благополучия, успехов вашему изданию!

Сегодня печатное дело переживает второе рождение. Теперь в каждом супермаркете есть бумажные газеты и журналы. Востребованы книги, фотографии, сувениры.

Идея учредить праздник была предложена самими полиграфистами. Она нашла поддержку в Министерстве культуры РФ и Агентстве по печати и массовым коммуникациям. Начиная с 2014 года празднования проходят на официальном уровне во многих российских городах.

Датой Дня полиграфиста было выбрано 19 апреля. Считается, что именно в этот день в 1563 году русский первопечатник Иван Федоров начал работу над «Апостолом» — первой печатной книгой в России. На ее создание ушло чуть больше года. Книга увидела свет 14 марта (1 марта по старому стилю). Благодаря этому событию в календаре появился еще один праздник — День православной книги.

С расширением территорий и строительством новых храмов книгопечатание стало очень востребованным. Большую часть книг того времени составляли священные тексты для богослужений. Однако в рукописных списках было много искажений и чаще по вине самих писцов. Поэтому требовались правильные и единые тексты.

В 1563 году по указу Ивана Грозного на Никольской улице в Москве была основана первая типография — Московский печатный двор, положившая начало печатному делу на Руси. Здание типографии сохранилось до наших дней. Сегодня оно является объектом культурного наследия федерального значения.