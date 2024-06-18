В Доме журналиста состоялась пресс-конференция Новосибирского драмтеатра

17 июня в самарском Доме журналиста состоялась пресс-конференция «Большие гастроли» Новосибирского драмтеатра «На левом берегу».

Организаторы пресс-конференции:

– Самарское областное отделение Союза журналистов России,

– Самарский художественный театр («Театр «Витражи»»).

Информ. повод – гастрольный тур Новосибирского драматического театра «На левом берегу», выступление на площадке Самарского Художественного Театра в рамках программы «Большие гастроли», организованной Министерством культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Спикерами выступили:

— Елена Гущина, директор Новосибирского драматического театра «На левом берегу», почетный работник культуры НСО,

— Алла Набокова, основатель и ведущая актриса Самарского художественного театра,

— Александр Лебедев, главный режиссер Новосибирского драматического театра «На левом берегу»,

— Валерий Бирюков, актер и режиссер Новосибирского драматического театра «На левом берегу»,

— Анна Метелева, актриса Новосибирского драматического театра «На левом берегу».

Гости из Новосибирска привезли четыре замечательных детских спектакля: «Кот в сапогах», «Муха-Цоктуха», «Золушка» и «Сказ о русском солдате Иване, фрице рыжем Лисе и материнском хлебе». Самарский зритель имеет возможность увидеть эти постановки в рамках тура «Большие гастроли».

Также были подведены итоги апрельской гастрольной поездки Самарского Художественного Театра в Новосибирск. «Между нашими театрами много общего. Такой обмен опытом просто необходим творческим коллективам», — сказала Елена Гущина, директор Новосибирского драматического театра «На левом берегу».

Новосибирская театральная труппа — бесконечно творческие натуры, воодушевленные, живые, ищущие, жаждущие дарить искусство взрослым и детям. Первая премьера уже прошла в Самаре. Оценить их творения у вас есть возможность в ближайшее время — гастроли Новосибирского драматического театра «На левом берегу» продлятся до 21 июня.