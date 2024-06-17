Ушла из жизни журналист Елена Молодцова

С прискорбием сообщаем, что 16 июня 2024 г. ушла из жизни самарский журналист Молодцова Елена Витальевна.

Об этом сообщил ее сын Сергей в ВК. На странице Елены Молодцовой он написал:

«С большой болью в сердце сообщаю, что сегодня, в 10:05 она умерла дома от остановки сердца.

Сразу скажу, это не взлом страницы и не что то подобное. Если вы хотите, вы можете позвонить на мой номер и уточнить детали (8 902 294 54 56). Хоть мне и не досталось того же писательского таланта, я все таки выскажу пару слов.

Моя мать была прекрасным человеком, упорным, острым на язык и всегда достигающим своей цели. Она всегда доказывала свою позицию делом, протягивала руку людям в беде и всегда умела подбодрить друга и напугать противника.

Кроме личностных качеств как друга, она была отличной матерью и дочерью. Всегда с полной отдачей помогала семье и ценила её.

Как сын я скажу — ее утрата невероятно болезненна, и мне больно это писать. Я очень надеюсь что после смерти она получит то, что заслужила своими поступками».

Трудовая деятельность Елены Молодцовой в СМИ началась с 1997 года, в разные годы журналист работала в изданиях «Губернский вестник», «Самарские губернские ведомости», «Мир прессы», «Самарские известия», газета «Право», «Комсомольская правда».

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Елены Молодцовой и выражают свои соболезнования родным и близким. Светлая память…

О дате, времени и месте прощания будет указано дополнительно.