В Доме журналиста состоялась презентация проекта «Графомания».

Автор проекта «Графомания» – Ирина Лукьянова, член Союза журналистов России, главный редактор «Свежей газеты. Культуры».

Общий стаж журналистской работы 34 года. Ирина работала в изданиях: «Волжский комсомолец», «Губернский вестник», «Моя газета», «Самарское обозрение»; редактор службы телепроизводства создатель и руководитель программ Телерадиокомпании «Скат»; в разные годы была главным редактором газет «Самарский советник», «АиФ-Самара»; «Самарская газета», «Волжская коммуна». Также работала помощником ректора СГЭУ по связям с общественностью, пресс-секретарем министерства культуры Самарской области.

Эксперт Центра «Социальная Механика» по направлению «Журналистика». Специалист по медиа-планированию, стратегическим и аналитическим PR разработкам, телепродюсированию, телевизионным тренингам, SMM, консультант в области медиа и социальных технологий Всероссийского союза пациентов (ВСП).

Лауреат премии «Золотое перо губернии» 2000 год.

Лауреат премии ТЭФФИ (в соавторстве) 2007 год.

Диплом Самарской губернской думы 2008 год.

Почетная грамота СГД 2014 год.

Благодарственное письмо Президента России 2018 год.

С января 2023 года — главный редактор газеты «Свежая газета. Культура».

Презентация состоялась в день 60-летия главного редактора нашей газеты. «Графомания» объединяет персональную выставку живописных работ, созданных с 2018 по 2024гг., и презентацию сборника «Всем спасибо, или У любви много прекрасных лиц», изданного в 2024г. и собравшего на своих 60 страницах «нежурналистские тексты», накопившиеся за сорок лет.

По образованию филолог на протяжении всей жизни Ирина Лукьянова писала стихотворные и прозаические тексты. Но — «в стол». Поскольку современная журналистика – ее профессия и дело всей жизни – сильно отличается от литературного творчества и от интуитивного поиска истины в блужданиях поэтических смыслов. Писала по принципу – «если можешь не писать, не пиши». Поэтому главное достоинство этого сборника – он очень тонкий.

Занятие живописью стало для нее реализацией неосуществленной детской мечты. В 2018 году Ирина Лукьянова после долгого перерыва возобновила занятия рисованием в студии талантливого самарского художника, члена союза художников России Сергея Беляева, который и по сей день является ее учителем.

На выставке представлены картины, созданные за последние шесть лет в мастерской под руководством Сергея Беляева, а также на пленэрах, под руководством и с дружеским участием замечательных художников: заслуженного художника Крыма Романа Третьякова и Евгении Тарасовой.

Ирина Лукьянова в день своего юбилея: «В определенном возрасте понимаешь, что исполнять свои желания — это не просто необходимость, это путь гармонизации. Нужно гармонизировать свою жизнь и делать это осознанно».

Ирина Анатольевна! С Днем Рождения! Исполнения желаний, новых художественных экспериментов, здоровья, радости, творческих успехов, мира и гармонии!